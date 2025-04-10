快訊

NBA／唐西奇首度回獨行俠主場眼眶含淚 砍45分率湖人贏球

老年人和子女同住反而幸福感降低？精神科醫籲60歲後的「關係重置」

教授薪苦／高教深耕加碼救低薪困境？公平性問題待解

聽新聞
0:00 / 0:00

川普一直玩到中國求饒？ 黃智賢：美國不會停止進逼

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為美國總統川普9日在白宮簽署行政命令。路透
圖為美國總統川普9日在白宮簽署行政命令。路透

美國總統川普宣布對等關稅暫停90天，但對中國課徵125％關稅，即刻生效。資深媒體人黃智賢在臉書「黃智賢世界」表示，一直玩到中國求饒，是吧？至於中國會求饒嗎？「中國知道，求饒之後，會更慘。美國會更得其所哉」。

黃智賢表示，川普讓荒誕核彈轟炸全球1周，讓股市狂跌，然後每天放不同的話。導致股市隨川普講話如放屁般，呼吸，狂瀉萬里。川普讓周三的美股跌漲，漲跌。然後盤中突然宣布核彈關稅暫停90天，對中國關稅升到125％，「意思是，懲罰中國」。於是美股瘋狂上漲，「川普應該很享受他的一言漲跌秀」。

黃智賢表示，全球關稅可以任川普1人用錯誤的數據，以及捏造的罪名、黑箱，隨意玩弄？還玩到飽。「無人事前得知，他會玩這麼大？無人可以阻止？這是什麼玩意兒？這是什麼體制？不是比帝制還帝制？比恐怖份子還恐怖？」

她問，歐盟不是也對美國徵收美國商品25％關稅？所以唯一的打擊目標，從頭到尾當然只有中國。只是順便玩一手股票，賺一手。「川普要玩得這麼瘋逼，到底是精神狀況？還是，拿著白宮權柄，一邊在股市作空？」畢竟只有川普自己一個人知道，對各國關稅的手段。只有川普自己知道什麼時候要喊停。就在川普說關稅暫緩的前1個小時，還說關稅絕不會改變實施。然後突然暫緩了。

如果中國再跟進，對美關稅從84％再追加21％，到105％呢？黃智賢表示，會怎樣？川普繼續玩這個遊戲？一直玩到中國求饒，是吧？中國會求饒嗎？中國知道，求饒之後，會更慘。美國會更得其所哉。美國不會停止對中國進逼。這一關之後，是無窮無盡的下一輪。中國必須盤點自己的強弱優劣，比如糧食自給率、美債、工業被卡脖子關鍵。

川普玩這麼大一把，「他是唯一的贏家」。黃智賢表示，情緒爽爆，銀子賺爆。全球人類，不過是川普的走狗。

川普實境秀手遊的NPC。

川普 關稅

延伸閱讀

川普暫停對等關稅除了中國 胡采蘋：渣男是最好的談判專家

川普鬆口「考慮豁免部分美企」！但誰能入選將「憑直覺」

美眾院軍委會談印太安全 民主黨史密斯：川普正在孤立美國

關稅政策太瘋⋯川普比拜登更失智？網嘆：大智若愚VS大愚若智

相關新聞

32%關稅暫緩 賴清德發文：擴大對美採購、在美投資

美國原要對台灣課徵32%關稅，不過，美國總統川普突然宣布因75國沒有以任何形式對美國報復，暫停政策90天，期間只會徵收對...

賴總統投書彭博 4點回應川普對等關稅

賴清德總統9日投書彭博新聞社（Bloomberg News），對美國總統川普的對等關稅政策提出4點應對，包括台美零關稅、...

政院今報告880億方案 五都市長列席

美國川普政府對等關稅政策昨上路，行政院推出八八○億元出口供應鏈支持方案，今天行政院會聽取經濟部進一步規畫報告。至於行政院...

新聞眼／帶何籌碼上談判桌 政府有底嗎

距離川普口中「解放日」過去一周，全世界深陷「悲傷五階段」。多數國家沒時間憤怒，進入「接受」階段，日本、南韓等國皆處心積慮...

川普突宣布暫緩關稅台股重返萬九 王必勝喊「糗大了」

美國總統川普在今天台灣時間4月10日凌晨宣布「暫緩對75國徵收關稅90天，關稅降至10%」，但維持對中國關稅，並提高至1...

高關稅90天暫緩期 何孟樺：鬆口氣但無法樂觀

美國總統川普昨深夜再宣布，對已要求談判的國家實施90天稅率為10%的對等關稅暫緩期，民進黨議員何孟樺一早也在臉書提到，儘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。