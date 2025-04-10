川普一直玩到中國求饒？ 黃智賢：美國不會停止進逼

美國總統川普宣布對等關稅暫停90天，但對中國課徵125％關稅，即刻生效。資深媒體人黃智賢在臉書「黃智賢世界」表示，一直玩到中國求饒，是吧？至於中國會求饒嗎？「中國知道，求饒之後，會更慘。美國會更得其所哉」。

黃智賢表示，川普讓荒誕核彈轟炸全球1周，讓股市狂跌，然後每天放不同的話。導致股市隨川普講話如放屁般，呼吸，狂瀉萬里。川普讓周三的美股跌漲，漲跌。然後盤中突然宣布核彈關稅暫停90天，對中國關稅升到125％，「意思是，懲罰中國」。於是美股瘋狂上漲，「川普應該很享受他的一言漲跌秀」。

黃智賢表示，全球關稅可以任川普1人用錯誤的數據，以及捏造的罪名、黑箱，隨意玩弄？還玩到飽。「無人事前得知，他會玩這麼大？無人可以阻止？這是什麼玩意兒？這是什麼體制？不是比帝制還帝制？比恐怖份子還恐怖？」

她問，歐盟不是也對美國徵收美國商品25％關稅？所以唯一的打擊目標，從頭到尾當然只有中國。只是順便玩一手股票，賺一手。「川普要玩得這麼瘋逼，到底是精神狀況？還是，拿著白宮權柄，一邊在股市作空？」畢竟只有川普自己一個人知道，對各國關稅的手段。只有川普自己知道什麼時候要喊停。就在川普說關稅暫緩的前1個小時，還說關稅絕不會改變實施。然後突然暫緩了。

如果中國再跟進，對美關稅從84％再追加21％，到105％呢？黃智賢表示，會怎樣？川普繼續玩這個遊戲？一直玩到中國求饒，是吧？中國會求饒嗎？中國知道，求饒之後，會更慘。美國會更得其所哉。美國不會停止對中國進逼。這一關之後，是無窮無盡的下一輪。中國必須盤點自己的強弱優劣，比如糧食自給率、美債、工業被卡脖子關鍵。

川普玩這麼大一把，「他是唯一的贏家」。黃智賢表示，情緒爽爆，銀子賺爆。全球人類，不過是川普的走狗。

川普實境秀手遊的NPC。