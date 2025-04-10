聽新聞
0:00 / 0:00
北市超徵34.5億 綠議員催蔣萬安：儘速提產業支持方案
北北基桃市長昨開因應高關稅會議，北市府去年超徵34.5億元稅收，北市長蔣萬安願將超徵30多億元給予協助。民進黨議員何孟樺表示肯定，呼籲蔣萬安盡速說明包括34.5億經費運用方式在內的北市對策，才是「提前預備」的市府應展現出的作為。
昨天北北基桃四市市長針對高關稅議題開會因應，何孟樺說，她肯定昨天四市市長支持中央對外談判、願意與中央對接。但她也發現，四市所提出的應變方案，多半都屬資訊分享或現有措施，也看不出與中央產業支持方案對接的情形。
她舉如「延稅、分期繳納」，是「稅捐稽徵法」第26條即有明定，新北市也已在昨晚逕行宣布，反倒是「提前預備」的北市，迄今尚未主動說明。
何提到，這次北北基桃要聯合辦「美國商品採購會」，其試圖減少美台貿易逆差的用意值得肯定，但聯合聲明並無說明其模式為政府採購、B2B或B2C，以及目標金額規模為何？會後四位首長亦無詳細補充，宣示性意義恐大於實際效益。
何表示，中央20項方案內容已經公佈，也將在14日上線，經濟部長郭智輝也更進一步宣佈「全面取消紓困申請衰退15%門檻」。反觀地方首長一周以來，四處召開區域會談，卻仍未宣布具體產業支持方案，僅有政策性宣示。讓人不禁懷疑聲明中所謂「迎難而上」的「行動力」究竟何在？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言