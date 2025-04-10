北市超徵34.5億 綠議員催蔣萬安：儘速提產業支持方案

北北基桃市長昨開因應高關稅會議，北市府去年超徵34.5億元稅收，北市長蔣萬安願將超徵30多億元給予協助。民進黨議員何孟樺表示肯定，呼籲蔣萬安盡速說明包括34.5億經費運用方式在內的北市對策，才是「提前預備」的市府應展現出的作為。

昨天北北基桃四市市長針對高關稅議題開會因應，何孟樺說，她肯定昨天四市市長支持中央對外談判、願意與中央對接。但她也發現，四市所提出的應變方案，多半都屬資訊分享或現有措施，也看不出與中央產業支持方案對接的情形。

她舉如「延稅、分期繳納」，是「稅捐稽徵法」第26條即有明定，新北市也已在昨晚逕行宣布，反倒是「提前預備」的北市，迄今尚未主動說明。

何提到，這次北北基桃要聯合辦「美國商品採購會」，其試圖減少美台貿易逆差的用意值得肯定，但聯合聲明並無說明其模式為政府採購、B2B或B2C，以及目標金額規模為何？會後四位首長亦無詳細補充，宣示性意義恐大於實際效益。

何表示，中央20項方案內容已經公佈，也將在14日上線，經濟部長郭智輝也更進一步宣佈「全面取消紓困申請衰退15%門檻」。反觀地方首長一周以來，四處召開區域會談，卻仍未宣布具體產業支持方案，僅有政策性宣示。讓人不禁懷疑聲明中所謂「迎難而上」的「行動力」究竟何在？