恐成國安危機…農畜業憂零關稅「不能被犧牲」

因應美國實施對等關稅，賴清德總統提出擴大對美採購以降低貿易逆差，其中包括農產品採購，引發農民不滿。有農民代表昨在中央畜產會董監事會上表示，農畜產品絕對不能零關稅，假如對美讓步調降關稅，產業界勢必措手不及，甚至演變成國安問題。

對此，農業部表示，雙邊還在談判中，談判結果尚未出爐，會持續跟進，也強調標示政策不會因此改變，農民不必擔心，保護國內農業是農業部不變的目標。

中華民國養雞協會理事長邱時恩表示，國內糧食自給率已夠低了，調降關稅對農業衝擊一定非常大，甚至演變成國安問題。邱憂心地說，不知道政府最終對美關稅談判結果如何，即使關稅稍微調降，雞肉進口商就會大量解禁，產業少了關稅保護也會措手不及。

中華民國養豬協會理事長潘連周強調，雙邊談判不能犧牲農民，假如零關稅進來勢必造成養雞、養豬產業一敗塗地，美國如果仍要求在台灣的豬肉不要有產地標示，消費大眾沒辦法接受，攸關食安不能因川普政策有所退讓。

農業部長陳駿季昨到台南、高雄與業者座談，蘭花業者憂心高關稅讓國產蘭花失去競爭力，建議組國家隊到美國等國家設置苗場；養殖業則擔心業者觀望不放養，未來恐貨源不足失去市場，呼籲政府盡速與美方談判，更不要犧牲農漁業。

陳駿季說，政府會採取短、中、長期支持措施，獎勵開拓美國及其他國家市場，過渡期國內也會推出促銷方案，鼓勵民眾買蘭花。至於國外設苗場，會以專案處理。

台灣輸美水產養殖產業也受衝擊，以吳郭魚等影響最嚴重，座談會上，中華民國養殖漁業發展協會執行長侯彥隆說，國產吳郭魚有一半以上出口，其中七成銷美。

侯指出，對等關稅宣布後，市場不明朗，現值吳郭魚苗放養季節，養殖業者觀望是否要放養，如果生產端供貨量不足，未來出口商會面臨貨源不足，易失去已掌握的市場，希望政府盡速與美國談判關稅，但不要犧牲農漁業，也不要拿農漁業去交換。

陳駿季說，農業部希望透過外銷獎勵讓漁民先度過危機，中長程會導入冷鏈設備及魚場經營效能提升，漁業署會成立平台接受漁民通報，如有訂單或貨款延遲會給予個別輔導，若需要資金，會啟動金融支持。