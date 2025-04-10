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恐成國安危機…農畜業憂零關稅「不能被犧牲」

聯合報／ 記者李柏澔鄭惠仁王勇超／連線報導
台灣輸美的吳郭魚、鱸魚養殖產業受到關稅衝擊，農業部漁業署昨天在高雄舉行座談會，對相關業者說明政府的因應措施。記者王勇超／攝影
台灣輸美的吳郭魚、鱸魚養殖產業受到關稅衝擊，農業部漁業署昨天在高雄舉行座談會，對相關業者說明政府的因應措施。記者王勇超／攝影

因應美國實施對等關稅賴清德總統提出擴大對美採購以降低貿易逆差，其中包括農產品採購，引發農民不滿。有農民代表昨在中央畜產會董監事會上表示，農畜產品絕對不能零關稅，假如對美讓步調降關稅，產業界勢必措手不及，甚至演變成國安問題。

對此，農業部表示，雙邊還在談判中，談判結果尚未出爐，會持續跟進，也強調標示政策不會因此改變，農民不必擔心，保護國內農業是農業部不變的目標。

中華民國養雞協會理事長邱時恩表示，國內糧食自給率已夠低了，調降關稅對農業衝擊一定非常大，甚至演變成國安問題。邱憂心地說，不知道政府最終對美關稅談判結果如何，即使關稅稍微調降，雞肉進口商就會大量解禁，產業少了關稅保護也會措手不及。

中華民國養豬協會理事長潘連周強調，雙邊談判不能犧牲農民，假如零關稅進來勢必造成養雞、養豬產業一敗塗地，美國如果仍要求在台灣的豬肉不要有產地標示，消費大眾沒辦法接受，攸關食安不能因川普政策有所退讓。

農業部長陳駿季昨到台南、高雄與業者座談，蘭花業者憂心高關稅讓國產蘭花失去競爭力，建議組國家隊到美國等國家設置苗場；養殖業則擔心業者觀望不放養，未來恐貨源不足失去市場，呼籲政府盡速與美方談判，更不要犧牲農漁業。

陳駿季說，政府會採取短、中、長期支持措施，獎勵開拓美國及其他國家市場，過渡期國內也會推出促銷方案，鼓勵民眾買蘭花。至於國外設苗場，會以專案處理。

台灣輸美水產養殖產業也受衝擊，以吳郭魚等影響最嚴重，座談會上，中華民國養殖漁業發展協會執行長侯彥隆說，國產吳郭魚有一半以上出口，其中七成銷美。

侯指出，對等關稅宣布後，市場不明朗，現值吳郭魚苗放養季節，養殖業者觀望是否要放養，如果生產端供貨量不足，未來出口商會面臨貨源不足，易失去已掌握的市場，希望政府盡速與美國談判關稅，但不要犧牲農漁業，也不要拿農漁業去交換。

陳駿季說，農業部希望透過外銷獎勵讓漁民先度過危機，中長程會導入冷鏈設備及魚場經營效能提升，漁業署會成立平台接受漁民通報，如有訂單或貨款延遲會給予個別輔導，若需要資金，會啟動金融支持。

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