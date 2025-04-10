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盡力降低加徵關稅傷害 企業籲總統出面「停止大罷免」

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導

美國祭出高關稅衝擊產業，有業者接到客戶要求延後出貨，不少業者也自力救濟，與客戶協商加徵關稅分擔比例。由於衝擊層面大，業者訴求銀行對貸款本金展延、凍漲電費等，雲林產業代表更呼籲藍綠停止大罷免、在野黨盡早解凍遭凍結預算，團結一致將傷害降到最低。

桃園市電子業產業工會昨提出三大訴求，要求政府審慎評估企業申請各項補貼及補助，不得有資遣、裁員、違法解雇或實施無薪假，否則停止企業補貼或收回補助。

台中市進出口公會理事長劉宏洲說，關稅風暴對台灣傳統工具機影響甚鉅，台灣縫紉機產業出口國以歐盟、北美為主，現只能自力救濟與客戶協商加徵關稅分擔比例，盼政府以優惠補助措施因應，速與美談判。

南投縣政府昨邀集工廠、企業會商因應方式，會中廠商也提出三項訴求，包含急需銀行對貸款本金展延，優先支付利息；銀行不要抽銀根，避免業者因資金周轉不靈影響經營；電費優先凍漲，減少衝擊。

「客人最大，業界能動的資源有限。」彰化縣在地國際車燈大廠帝寶工業總裁許敘銘說，自家產品銷美約占三、四成，面對關稅衝擊，只能慢慢調適，但希望政府在所得稅、資金等都能協助企業，幫助大家度過難關。

雲林縣政府昨邀產官學界代表座談，生產鋁用精密材料的大井輕金屬公司八成產品皆外銷，供應汽機車及自行車、航太產業使用。總經理劉人瑋說，終端客戶多在美國，已接到不少客戶要求延後出貨，因公司屬基礎型的傳統產業，到美國設廠可能性不高，最壞打算可能縮減產線及人力。

雲林縣商業會理事長李明石則向政府喊話，賴清德總統應該要出面，朝野人士要同心協力，並呼籲藍綠停止大罷免，在野政黨盡早解凍遭凍結預算，團結一致將此次傷害降到最低。

美對等關稅大刀將再砍向藥品，台灣浩鼎生技股份有限公司執行長王慧君坦言「當然會擔心」。財團法人國際生技醫療產業策進會執行長錢宗良也說，若未來進口藥、專利藥變貴，加上台灣健保不給付、市場太小，國際大藥廠可能會退出，未來只能用學名藥替代。

川普 關稅

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