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新聞眼／帶何籌碼上談判桌 政府有底嗎

聯合報／ 本報記者陳熙文
川普政府對台灣課徵32%對等關稅，政府上談判桌之前，必須先看看自己手上有哪些牌。路透
川普政府對台灣課徵32%對等關稅，政府上談判桌之前，必須先看看自己手上有哪些牌。路透

距離川普口中「解放日」過去一周，全世界深陷「悲傷五階段」。多數國家沒時間憤怒，進入「接受」階段，日本、南韓等國皆處心積慮想到華府「面聖」談判，川普也已摘下面具，原本堅稱對等關稅沒有談判餘地，現在態度大轉彎，川普企圖用高關稅把各國逼上談判桌的心態昭然若揭。

川普政府陸續拋出談判遊戲規則，美國貿易代表葛里爾要求各國消除貿易障礙，白宮經濟顧問委員會主席米倫提出五方向，甚至厚著臉皮說其中一個方式是可以直接向美國財政部捐款，川普則透露出不只想談貿易和關稅，還想把外交、軍事等議題統統擺到桌上，要大家到華府「一站式」全部談完。

面對川普的談判大局，台灣早想報名參加，但苦於拿不到門票。據了解，我國近期透過國務院系統與白宮接上線，白宮國家經濟會議主席哈塞特才會在日前證實台灣曾接觸美方。

從川普宣布對等關稅政策以來，台灣就一直被迫處於被動；我駐美代表處跑斷了腿，陸續與美國國務院、商務部和貿易代表處接觸卻難獲消息，這不僅是小國的無奈，也歸咎於對等關稅決策圈太小，知情者屈指可數。

台灣被開徵卅二％對等關稅，別說賴政府驚訝，連平時藏不住秘密的美國華府圈也同樣一問三不知；儘管駐美代表處四處問不到答案，賴政府內部卻意外樂觀，畢竟台積電宣布擴大投資美國一千億美元算提早繳了「保護費」、董事長魏哲家還進了白宮，國安團隊甚至評估關稅應在十％上下，而由民進黨立院黨團總召柯建銘說出去數字，沒想到最後貽笑大方。

川普最後公布的數字，打了賴政府一個大巴掌，讓賴政府不敢再掉以輕心，準備隨時出發到美國談判。然而，台灣掛到號、排上隊只是第一步，據悉美方至今尚未透露要什麼，賴政府還在霧裡看花、摸著石頭過河，但更令人害怕的是，萬一川普獅子大開口，台灣還能拿出什麼籌碼？

台積電 川普 柯建銘 關稅

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