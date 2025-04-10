賴總統：「脫中入北」是正面方向

中央研究院社會所研究員吳介民昨受邀到民進黨中常會專題報告，提及資本脫離中國後到美國、日本、歐洲等北方國家的「脫中入北」是新趨勢，兼任民進黨主席的賴清德總統表示，「脫中入北」是正面方向，台灣會在全球布局中持續確保優勢。

賴清德說，互惠互利的貿易與自由開放市場一直是美國、台灣及絕大多數國家的追求，但面對忽略我方在供應鏈上關鍵位置的關稅政策，會持續與美方密切溝通協調，透過談判全力爭取改善對等關稅，維護我國企業的公平競爭地位。

不過，政大經濟系教授、國發會前主委林祖嘉認為，應重新分散美國市場，將產品賣到日韓、歐盟、中國大陸。未來市場區域化非常重要，如歐盟間買賣可能更頻繁，中日韓也正談論ＦＴＡ，建議台灣應更積極加入ＣＰＴＰＰ、ＲＣＥＰ並恢復對陸關係，加入區域經貿組織分散市場。

暨南大學國企系教授許文忠也呼籲執政黨放棄以美國利益為主的思維，接受兩岸合作、完善ＥＣＦＡ，協助台商進入大陸、金磚國家、中南美洲市場，善用大陸內需分散國際市場和訂單。

曾任閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲昨參加中廣天舉辦的「百分之卅二關稅，台灣何去何從？」研討會，以「戰國策」中的「合縱連橫」比喻美國總統川普採取「連橫」策略，對全球各國來「各個擊破」談判，北京採取報復性關稅是「合縱」的開始，值得觀察中國與歐盟甚至俄羅斯是否有進一步聯盟可能性。

淡江大學財務金融系教授聶建中則批政府談判策略叫「全程繳械」，根本「要五毛給一塊、愈談愈慘」，台積電是台灣最有力的實體籌碼，但政府卻未善用。