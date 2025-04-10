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政院今報告880億方案 五都市長列席

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

美國將對台灣課徵32%的對等關稅，行政院長卓榮泰（中）等人3日召開記者會，宣布將投入八八○億元協助產業方案。圖／聯合報系資料照片
美國將對台灣課徵32%的對等關稅，行政院長卓榮泰（中）等人3日召開記者會，宣布將投入八八○億元協助產業方案。圖／聯合報系資料照片
美國川普政府對等關稅政策昨上路，行政院推出八八○億元出口供應鏈支持方案，今天行政院會聽取經濟部進一步規畫報告。至於行政院何時提出特別條例草案？政院人士表示，行政院於四日提出支持方案，後續如有涉及修法及立法工作，政府會加速提出，希望能夠獲得立法院共同支持。

六都市長包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁都已確定將列席今天院會。至於台中市長盧秀燕因赴議會備詢，由副市長鄭照新代表出席。

行政院進一步估計，財政部預計編列一百四十億元投入貿易融資利息減碼、輸出保費優惠等措施；經濟部預計投入四百一十億元，因應外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼、研發轉型補助及爭取海外訂單等措施。勞動部針對就業將投入一百五十億元。另一方面，農業部針對農業貸款利率加碼、外銷冷鏈體系等方案，預計投入一百八十億元。

行政院指出，持續動態關注美國政策細節，面對美方長期關注的非關稅貿易事項，可調整不合理之處，但需兼顧國民健康及糧食安全，而調整過程，期盼公私、朝野共同面臨產業結構的升級轉型與調整。

侯友宜 川普 張善政 盧秀燕 蔣萬安 鄭照新 關稅 陳其邁 黃偉哲

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