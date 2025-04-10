林佳龍：台美對等關稅談判 已掛上號

外交部長林佳龍昨天表示，台美就對等關稅政策談判「已經掛上號、有列入他們未來要談判名單」，但未說明具體時程與細節；他說，雙邊正交換訊息，美方希望台灣再提供進一步資料，我方陸續提供。

林佳龍說，美國關切台灣的事項不只關稅談判，還包含對美投資、採購及美國貿易代表署臚列的非關稅障礙問題，行政院已完成盤點，也已組成由副院長鄭麗君主導的台美經貿工作小組，行政院政務委員兼經貿辦談判總代表楊珍妮為總談判人，外交部政務次長陳明祺是副總談判人，現在就是對接美國、確認談判形式，期待很快進入實質談判。

國安局長蔡明彥也在立院表示，我方上周末透過戰略溝通管道向美方反映我方立場與提案，至於是否列入優先協商名單？「我方爭取這樣的機會」。他說，府院團隊已召開多次會議討論，重點包括雙方是否啟動零關稅協商、如何撤除非貿易障礙、如何加強對美投資採購，希望在美方同意台美協商後可很快對焦。

總統府副秘書長張惇涵昨接受網路節目「齊有此理」專訪時表示，我國已向美方釋出進行談判的誠意與善意，至於何時談？跟誰談？怎麼談？則尚在接觸；我方不預設最後結果，談判前也不能亮底牌，對於能否爭取到緩衝期？「主動權在川普，我們只能準備好籌碼與條件，在必要時進行談判」。

張惇涵表示，天然氣、石油都是擴大對美採購的可能選項，台灣天然氣需求增加，既然要買、美國來台航線相對安全，提高比例向美國購買是可考量的；另外，台灣機械業在美合作開採天然氣也是很好的方式。他說，川普政府實施對等關稅政策主要目的是避免貿易失衡逆差及再工業化，台灣製造業及高科技業有辦法成為美國再工業化很好的「隊友」，與美談判會強調台灣是能協助、互利互補、創造雙贏的角色。

經濟部長郭智輝表示，若急遽降為零關稅，台灣汽車產業撐得住嗎？但如果零關稅是大勢所趨，國人也要能接受此趨勢，但不能犧牲本國利益，賴總統指示要維持能在台灣生產，經濟部朝此方向努力，協助汽車業轉型。汽車關稅會否逐年或分階段調降？是否減免貨物稅，郭智輝表示「都在考慮範圍」。