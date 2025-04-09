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美國對台32%關稅生效 江啟臣呼籲政府公布紓困細節

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院副院長江啟臣。記者許正宏／攝影
立法院副院長江啟臣。記者許正宏／攝影

美國總統川普祭出大規模對等關稅，對台灣課徵32％關稅。立法院副院長江啟臣晚間在臉書上表示，「32%關稅生效，產業危機已發生」，他呼籲政府公布紓困補貼細節、每日更新與美方談判進度、啟動短期現金流支援，協助每個業者度過難關。

江啟臣今天晚間在臉書上表示，從上周美國宣布對台出口產品加徵32%對等關稅開始，第一線的震盪已經浮上檯面。他在台中與多家木工機械、傳統機械業者座談，聽見的不只是數據，而是已經發生的事實。

江啟臣說，有廠商告訴他，公司已有7個貨櫃、價值2千萬的貨卡在港口，美國買家觀望，代理商停止收貨。還有人說，從5月1日起實施「做3休4」，工時砍半、薪水砍半，但不想裁員，只能苦撐，有人擔心下一步就是無薪假，甚至停工。

江啟臣呼籲，傳統產業不只是出口主力，更是維繫著每個地方家庭的生計，「民眾不能等，政府要加快、更不能只講好聽話」。他要再次強調，無薪假不能變成常態，更不能成為政府「默許」的結果。

江啟臣提出三項，一為立刻公布紓困補貼細節，從寬、從優、從速核發，不要看得到吃不到；二為政府每日更新與美方談判進度，別讓企業在資訊真空中自行猜測、誤判情勢；三為啟動短期現金流支援、人力補貼、貨櫃出口緩衝機制，幫業者撐過最冷的這一段。

江啟臣表示，這次他要把大家的聲音搬上國會殿堂，推進每一條真正對產業、對勞工、對家庭有用的解方，一起擋住衝擊，撐住每個家庭。

川普 江啟臣 關稅

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