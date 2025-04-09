快訊

股債雙殺！國安基金難擋川普關稅 45檔破底、人氣ETF也中箭落馬

歐盟也出招！宣布對美加徵210億歐元關稅 針對具政治敏感性地區

今晚首波鋒面來襲雷雨炸全台！周末降雨範圍擴大 下周早晚洗三溫暖

盼關稅因應方案符產業需求 卓榮泰傾聽之旅首站桃園

中央社／ 台北9日電
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照片／記者蔡晉宇攝影
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照片／記者蔡晉宇攝影

因應美國對等關稅政策，行政院將提出新台幣880億元的出口供應鏈支持方案。政院表示，為讓相關協助政策更貼近業者需求，行政院長卓榮泰明天起將展開產業之旅，首站桃園，盼藉由傾聽業者需求，加速推出政策。

美國對台課徵32%對等關稅今天生效，政府除準備與美方交涉，同步也宣布將推出20項措施，共計880億元的支持出口供應鏈產業方案，盼協助受衝擊業者。

卓榮泰明天下午將赴中壢產業園區服務中心，出席產業座談會。桃園是全國製造業重鎮，電子零件、電腦電子產品及汽車零組件3大主力產業，合計占全市工業年產值約4成，且也是AI（人工智慧）伺服器、PCB（印刷電路板）、記憶體模組、伺服器機構件等關鍵產品的重要供應地。

行政院發言人李慧芝表示，為讓相關協助政策更貼近業者需求，卓榮泰明天起展開產業之旅，首站桃園，盼藉由傾聽業者需求，加速推出政策，未來除立法院等重要行程外，只要卓榮泰能排出時間，就會持續與業者面對面了解實情。

至於880億元的支持出口供應鏈產業方案何時推出，政院官員指出，行政院會明天將先拍板政策方向，討論、通過「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，後續再加速推出特別條例與特別預算。

卓榮泰 川普 關稅

延伸閱讀

柯建銘行政院會議搶C位惹議 躍居政治人物聲量第二、僅輸賴清德

柯建銘發言拖半天！朝野協商達共識 卓榮泰周五立院關稅報告

川普搞大罷免？陳智菡列柯建銘「8大驚句」 酸三黨協商變個人主場

柯建銘冗長發言 王鴻薇曝：卓榮泰也聽不下去

相關新聞

行政院會明報告880億支持方案 特別條例還要再等等

美國川普政府推出對等關稅於今日上路，行政院推出880億元出口供應鏈支持方案，行政院會預計明日聽取經濟部進一步規劃報告。至...

稅收超徵運用 蔣萬安支持張善政：北市30億願協助

北北基桃市長今下午到針對美國總統川普提出的高關稅召開會議，會後，媒體詢問桃園市長張善政提出的中央政府超徵稅收運用提問，張...

難擋汽車零關稅？經長：考量分年降、減徵貨物稅 爭取維持在台製造

台美將進行關稅談判，賴總統也表示將由「零關稅」談起，恐會觸及調降汽車關稅。經濟部長郭智輝9日受訪表示，如果零關稅是大勢所...

製造業調頭寸苦呀！ 盧秀燕喊話中央：盼1年內不抽銀根安民心

台中市長盧秀燕今天中午參與台北101簡報在台中投資案時，對於我國面對美關稅風暴，自認「我是內行人」，並表示，現在很多製造...

因應美關稅座談 陳其邁：全力助產業度難關

因應美國對等關稅衝擊，高雄市政府今天召開產業座談。市長陳其邁表示，將持續推動各項重大公共建設、提升內需，以嚴肅態度面對挑...

盼關稅因應方案符產業需求 卓榮泰傾聽之旅首站桃園

因應美國對等關稅政策，行政院將提出新台幣880億元的出口供應鏈支持方案。政院表示，為讓相關協助政策更貼近業者需求，行政院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。