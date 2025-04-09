盼關稅因應方案符產業需求 卓榮泰傾聽之旅首站桃園

因應美國對等關稅政策，行政院將提出新台幣880億元的出口供應鏈支持方案。政院表示，為讓相關協助政策更貼近業者需求，行政院長卓榮泰明天起將展開產業之旅，首站桃園，盼藉由傾聽業者需求，加速推出政策。

美國對台課徵32%對等關稅今天生效，政府除準備與美方交涉，同步也宣布將推出20項措施，共計880億元的支持出口供應鏈產業方案，盼協助受衝擊業者。

卓榮泰明天下午將赴中壢產業園區服務中心，出席產業座談會。桃園是全國製造業重鎮，電子零件、電腦電子產品及汽車零組件3大主力產業，合計占全市工業年產值約4成，且也是AI（人工智慧）伺服器、PCB（印刷電路板）、記憶體模組、伺服器機構件等關鍵產品的重要供應地。

行政院發言人李慧芝表示，為讓相關協助政策更貼近業者需求，卓榮泰明天起展開產業之旅，首站桃園，盼藉由傾聽業者需求，加速推出政策，未來除立法院等重要行程外，只要卓榮泰能排出時間，就會持續與業者面對面了解實情。

至於880億元的支持出口供應鏈產業方案何時推出，政院官員指出，行政院會明天將先拍板政策方向，討論、通過「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，後續再加速推出特別條例與特別預算。