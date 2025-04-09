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反應美國關稅困境 北北桃三市長明赴行政院會

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

美國川普總統對等關稅新政衝擊產業，基北北桃四市長9日下午召開四市長會議，且北北桃三市長10日將赴行政院會反映地方衝擊。新北市長侯友宜強調，面對地方的問題，我們把問題反應給中央，大家共思解決問題。

四市聯合聲明表示，四市已經提出共同策略，分別為共享產業與勞動監測資訊；建立跨區就業服務平臺；推動物價及經濟監控機制；強化海外市場拓展合作；四市輪流舉辦美國商品採購會；利息補貼及延稅申請。

由於不少地方首長都反應中央端出的880億元方案經費不足，桃園市長張善政率先提到要將稅收超徵5283億元用於企業界的緊急紓困，獲得台北市長蔣萬安的支持。侯友宜也說，很多人民跟產業的聲音都認為我們的補助880億是不夠的，那不夠到底要多少？如何快速的到位？這才是企業最關心的。所以中央政府快速的回應企業，讓企業損失降到最低，讓經濟能夠再起，這才是最重要。

北北桃三市長10日要到行政院會親自出席跟中央反應。侯友宜市長強調，中央跟地方本來面對這一次經濟的衝擊是要團結一致的，今天地方有產業上的問題，站在地方政府的首長，反應產業的問題讓中央知道，大家共同面對問題、解決問題，我們的態度是一致性的。

他說，今天四個首長面對地方的問題，把問題反應給中央，大家共思解決問題，我們四個首長能夠做的就團結一致做，那不能說中央在做，地方沒有做，哪有些問題，中央沒有辦法，地方沒有辦法做，就必須要跟中央大家一起合作，那更重要，中央在碰上困難需要地方來一起支持的，我們也可以一起支持中央，像對外以及我們對內的問題，大家共同面對。

侯友宜 川普 張善政 蔣萬安 關稅

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