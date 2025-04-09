行政院會明報告880億支持方案 特別條例還要再等等

美國川普政府推出對等關稅於今日上路，行政院推出880億元出口供應鏈支持方案，行政院會預計明日聽取經濟部進一步規劃報告。至於行政院何時提出特別條例？政院人士表示，行政院於4日提出支持方案，後續如有涉及修法及立法工作，政府會加速提出，希望能夠獲得立法院共同支持。

行政院人士指出，政院在3日凌晨獲知美國新關稅政策後，便即刻展開盤整，並隨著美國宣布的版本調整因應措施，4日便提出出口供應鏈支持方案，後續涉及修法及立法的工作，政府會加速提出。行政院會明日將進一步聽取經濟部的報告，同時六都市長包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政以及高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲都已確定將參加院會。

根據經濟部提出的報告，2024年台灣對美出口達1114億美元，佔總出口的23%，對美貿易順差達649億美元。我國對美出口的前30大產品，佔我國出口美國總值的72%，其中最主要為資通訊產品、電子零組件、汽車零組件、扣件、機械零件、自行車、運動器材、家具和塑膠製品等。

經濟部估計，美方開徵32%對等關稅後，工業產品中包括電子資訊、機械、運輸工具、電線電纜、建材、鋼鐵金屬、一般化學及家電等可能受到較大影響，相關產業對美國佔總出口比重為9%到36%。

行政院針對受影響農工產業，推出6大面向、20巷措施，其中針對工業6大面向的14項支持措施方案，包括金融支持、降低行政成本、提升產業競爭力、開拓多元市場、租稅優惠以及安定就業。農業方面3大面向，包括提供金融支持，提升產業競爭力、開拓多元市場等。

根據行政院進一步估計，財政部預計編列140億元投入貿易融資利息減碼、輸出保費優惠等措施；經濟部預計投入410億元，因應外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼、研發轉型補助以及爭取海外訂單等措施。勞動部針對就業將投入150億元。另一方面，農業部針對農業貸款利率加碼、外銷冷練體系等方案，預計投入180億元。

行政院方面指出，政府持續動態關注美國政策細節，面對美方長期關注的非關稅貿易事項，可以調整不合理之處，但需兼顧國民健康及糧食安全，而調整過程，期盼公私、朝野共同面臨產業結構的升級轉型與調整。