製造業調頭寸苦呀！ 盧秀燕喊話中央：盼1年內不抽銀根安民心

台中市長盧秀燕今天中午參與台北101簡報在台中投資案時，對於我國面對美關稅風暴，自認「我是內行人」，並表示，現在很多製造業資金周轉很辛苦，關鍵時刻需避免銀行抽銀根，這也是國內9個縣市訴求，她對在場多家公私銀、行庫負責人、喊話中央「立即宣布1年內不抽銀根」，以安定民心、安定工商業。

台北101與國泰人壽攜手插旗台中，投資約45億元打造新地標「台中置地廣場」（台中101）。賈永婕以及多家公股行庫今陪同立院財委先視察預定地，隨後到寶麗金市政店，聽取101團隊簡報工程現況。

盧秀燕說，美國關稅風暴衝擊，影響到出口導向的台灣，關稅若影響到出口就要擴大內需，挽救經濟要由政府擴大內需、鼓勵消費，她曾長期待在立法院財政委員會「我是內行人」，關鍵時刻需避免銀行抽銀根。

盧秀燕指出，美國總統川普宣布對我課32%重稅後，她前晚與中部8大縣市，加上昨天與新北市長侯友宜，9個城市包括不斷開會，「我們其中有一個很大的訴求，因為這個金融風暴來襲，過去金融風暴國家採取措施包括不會抽銀根，所以今天剛好利用公私銀、行庫負責人都在，要拜託大家，在承諾、要公開宣布「1年內不抽銀根」。

盧秀燕認為，因為現在產業營運困難，尤其很多製造業需要資金周轉、很辛苦，如果這時候公私銀、行庫抽銀根，形同「雪上加霜」。