賴清德拋「脫中入北」 張善政：加入經貿組織非我單方面意願

川普祭出高關稅，總統賴清德今天以民進黨主席身份在中常會提到，投資「脫中入北」能以自身經濟實力立足台灣、布局全球。桃園市長張善政也被問及賴總統提到的「脫中入北」看法，張認為，加入國際經貿組織，不是我們單方面的意願，還是要看到時候能否順利。

賴清德今天在中常會表示，矽盾2.0說明了台灣與全球北方的民主國家組成聯盟，這也正是他提出「非紅產業鏈」及「台灣+1」、「台+美新布局整體藍圖」的一部份。台灣應該利用每一次地緣政治經濟變動的時刻，來推動適合國家發展的方向，台灣將轉危為安，也會越來越強壯。

張善政表示，加入國際經貿組織，不是我們單方面的意願，還是要看到時候能否順利。要加入就加入，過去多年，我們在有些組織要加入是受阻到，這是一個理想，以中央政府的角度，也會希望積極加入，但到時候能否順利，還是要看到時候能否順利。