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稅收超徵運用 蔣萬安支持張善政：北市30億願協助

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北北基桃四市市長謝國樑、侯友宜、蔣萬安、張善政(左至右)今天開會討論高關稅因應。記者林麗玉／攝影
北北基桃四市市長謝國樑、侯友宜、蔣萬安、張善政(左至右)今天開會討論高關稅因應。記者林麗玉／攝影

北北基桃市長今下午到針對美國總統川普提出的高關稅召開會議，會後，媒體詢問桃園市長張善政提出的中央政府超徵稅收運用提問，張善政回應，金額未定且要智慧運用。同時，媒體也詢問北市府去年超徵34.5億元的稅收運用？北市長蔣萬安說，願意將超徵30多億元給予協助。

張善政表示，會建議使用超徵稅款是知道關稅出現後，政府今、明年稅收不會好，若從年度預算中撥出錢去幫助產業紓困等，勢必壓縮到今、明年的預算，而超徵稅款是去年已經徵到手，「至於是不是5千多億元都用光，並沒有這樣講，880億元、5千多億元，金額還是未定之數。」

張善政說，依照川普算法，64％逆差變成32％關稅，等於一年關稅要12兆元台幣，這要用多少關稅去彌補，應該要智慧地去運用。金額建議不用去講一定要多少錢，邊做邊看，但是重點精神是不要壓縮到今明年預算，如果政府有辦法從超徵稅款，不要壓縮預算都能支持。

新北市長侯友宜表示，到底面對碰到困難產業，最重要是明確、快速，補助趕快補助下來，很多人民和產業聲音都認為補助880億元不夠，如何快速到位，才是企業最關心，中央政府快速回應企業，讓企業損失降到最低，經濟再起。

蔣萬安認為，目前行政院提出來的880億元是不夠，不要忘記美國接下來針對半導體、藥品課徵關稅，所以這部分表達過，個人支持張善政所提，接下來相關財源，政府要思考，對於超徵的5千多億元如何運用，真正幫助到高關稅衝擊的勞工朋友。

另外，媒體詢問，北市府在2024年稅收超徵34.5億元稅收，議員建議拿出來支撐產業。蔣萬安回應，只要是能夠協助這次美國高關稅產業勞工朋友，北市府願意將超徵30多億元給予協助。

川普 關稅

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