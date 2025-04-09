難擋汽車零關稅？經長：考量分年降、減徵貨物稅 爭取維持在台製造

台美將進行關稅談判，賴總統也表示將由「零關稅」談起，恐會觸及調降汽車關稅。經濟部長郭智輝9日受訪表示，如果零關稅是大勢所趨，國人也要能接受此趨勢，但也不能犧牲掉本國利益，賴總統指示要維持能在台灣生產，經濟部朝此方向努力，協助汽車業轉型。

他表示，台灣仍有汽車產業，若急遽降為零關稅，「台灣撐得住嗎？」、「汽車產業仍有10多萬就業人口」；媒體詢問，是採分年或分階段調降？他回答，「在考慮範圍」。

外界也點名台灣汽車除了關稅外，還有貨物稅、營業稅等，我方是否減免貨物稅？郭智輝說，「都在考量」。經濟部官員解釋，目前不論買國產車、或是進口車都要課貨物稅，若能免徵貨物稅，民眾降低購車成本，進口車及國產車都能受惠。

立法院經濟委員會今日邀郭智輝就國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策，進行專題報告。

國民黨立委牛煦庭、林倩綺關切汽車產業所受衝擊。牛煦庭指出，汽車整車製造及其零組件業有2000多家業者，多為中小企業，就業人口多達30萬人，若因關稅談判而發生裁員、無薪假，這是大家不樂見的。

郭智輝表示，過去以來基於保護勞工，仍維持汽車關稅。經濟部也有做情境分析，即便汽車進口關稅降至零，消費者也未必只買進口車不買國產車，未來將協助我國車廠轉型。

郭智輝表示，台灣現在一年製造整車約20萬輛，國內20年以上老車就有100多萬輛，如果以新換舊，配合貨物稅減徵，市場擴大了。郭智輝言下之意，是希望擴大市場，盡量不打擊本國車。他也提及，若是降關稅，不是只有美國車進來，日、韓車在美國設廠也都能進口。

他會後受訪表示，美國現對我仍有3.5%關稅，若是零關稅，「台灣撐得住嗎？」「汽車產業仍有10多萬就業人口」。

他表示，台灣汽車產業還是有一些優勢，經濟部會跟車廠來談，現在都是做Toyota、Honda等車款，未來是否能轉做電動車，台灣電動車供應鏈還不錯，台灣車廠人員、設備都在，盼爭取日系車原廠在台灣生產電動車再外銷到他國，或者轉作卡車、小貨卡，以台灣為製造基地，銷往亞洲。

他表示，如果零關稅是大勢所趨，國人也要能接受此趨勢，但也不能犧牲掉本國利益，賴總統指示要維持能在台灣生產，經濟部朝此方向努力。