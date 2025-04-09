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勞動部匡列七大高風險產業 下周討論僱安措施啟動時機

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
勞動部長洪申翰。記者杜建重／攝影
勞動部長洪申翰。記者杜建重／攝影

美國總統川普的「關稅核彈」衝擊全球，為因應可能來得又急又快的失業潮，勞動部洪申翰9日表示，機械、橡膠、塑膠、石化、水五金、扣件業、汽車零組件等七大產業可能受到的衝擊最劇，勞動部預計於下周召開會議，邀集相關部會討論僱用安定措施的啟動時機及產業。

勞動部今於立法院衛環委員會進行「勞動部所屬基金違規使用如何追回及究責」專案報告，朝野立委皆關心美國對等關稅對國內勞動市場的影響性。

民眾黨立委陳昭姿詢問洪申翰，川普關稅海嘯對哪些產業造成的衝擊最嚴重？勞動部有沒有應變措施？國民黨立委王育敏也憂心對等關稅衝擊可能不亞於2008年金融海嘯，以及前幾年的新冠疫情，疫情間就安基金、就業保險總計支出706億餘元，但勞動部目前提出的支持方案經費僅150億元。民進黨立委劉建國也說，川普是政治狂人，關稅戰對勞動市場的衝擊肯定不會亞於疫情間受到的影響，而且會來得更快，受創更重，絕對需要增加預算。

洪申翰答詢時允諾，「不知道關稅戰打多久？會把相關財源準備好」，同時洪申翰也提醒企業即便遇到衝擊，仍必須合法合規，相關補助也會避免企業濫用減班休息，不排除既有的150億元預算外再加碼。

洪申翰表示，勞動部將針對高風險產業啟動僱用安定措施或充電再出發計畫，目前也正在研擬針對關稅衝擊而實施減班休息的企業勞工，提出擴大版的充電再出發計畫，範圍、對象可能會再加碼，也會就實質衝擊因地制宜提出協助措施。而這次關稅戰主要受影響產業會是出口製造業，和疫情時的服務業，在情境上也有很大不同。

洪申翰說，下周預計開諮詢會議，討論僱用安定措施啟動的相關產業跟時機。

洪申翰還提到，現在仍看到美方持續丟出相關的新作法，例如豁免條款，以及一些實施細節，因此目前勞動部若要做非常具體的量化評估，其實仍在觀察美方相關的規定，但「量化部分和直接企業訪視都已在進行」。

洪申翰並指出，勞動部已建立衝擊資訊回報網絡機制，用密切的方式來掌握各種資訊，以失業或減班休息為例，這二者便是不一樣的狀況，企業除了必須合法合規處理勞資衝擊外，勞動部也會密切關注避免企業為申請相關補助方案而濫用減班休息。

洪申翰表示，勞動部的二大目標，一是希望企業在職勞工儘量不要受到影響，遭到解雇或掉出勞動市場，其二則是針對可能失業的勞工，以及可能因為就業機會緊縮，而讓原本預計重返職場的機會也受到影響。

勞動部 川普 洪申翰 關稅

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