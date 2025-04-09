明與侯友宜及張善政赴院會 蔣萬安：與中央團結度困境

因應川普祭出高關稅，繼北北基桃四市市長今天開會討論高關稅因應，北北桃市長包括蔣萬安、侯友宜、張善政明天也會親自出席行政院會，蔣萬安說，北北基桃四市共識就是「團結是目前唯一正道」，會地方、中央團結攜手共同面對關稅困難。

蔣萬安說，明天他出席院會，會跟侯、張市長將過去這幾天積極聆聽第一線產業中小企業面臨的各項問題，在院會跟中央反映，讓中央了解基層、中小企業及勞工現階段遇到的困難、問題是什麼，也希望中央對外經貿談判上，能為台灣爭取到最有利的條件。

侯友宜表示，他剛剛也一直強調，中央與地方面對這次經濟的衝擊本來就是要團結一致。今天地方有產業上的問題，站在地方首長反映產業的問題讓中央知道，大家共同面對問題、解決問題，態度是一致的。

侯說，今天四位首長共思怎麼解決高關稅問題，地方市長可以做的就是團結一致，不能說中央在做，地方沒有做，還有些問題，地方沒有辦法做，就必須要與中央一起合作，還有若中央遇到困難，需要地方支持，也會一起支持中央，對外對內大家共同面對，

謝國樑提到，地方政府更近的貼近廠商，他是明天唯一沒有要去行政院會的市長，但地方政府還是要把企業的心聲、地方廠商的困境，讓中央了解，地方也會想政府一體原則要怎麼做，也會給予中央建議。

謝也提到，關稅是中央權限，最後一定還是中央政府要定調，怎麼樣協助企業，地方除了關心、追蹤廠商時時進度，基隆也會繼續與廠商開會，這到底是短期震盪？還是長期的衰退？這還是來後續關注釐清，地方理應關心，但中央的權限，站在地方的角色，還是會尊重。