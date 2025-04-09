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美高關稅四市共同聲明 地方稅緩繳、喊話中央釋放資源

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
因應美國對等關稅政策，台北市長蔣萬安（右二）致電基隆、新北、桃園三市長，敲定本周舉行基北北桃四市長會議，共商應對策略。（本報資料照片）
因應美國對等關稅政策，台北市長蔣萬安（右二）致電基隆、新北、桃園三市長，敲定本周舉行基北北桃四市長會議，共商應對策略。（本報資料照片）

面對美國總統川普祭出高關稅，北北基桃市長今天到北市召開關稅衝擊對策會議。會後，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜也談到聲明，包含穩定物價、地方稅收緩繳等因應，同時喊話中央釋放資源，和地方政府攜手合作。

蔣萬安表示，四市長針對產業勞工方面，會共享產業、勞工資訊，即刻啟動四市物價機制，另外也會合作帶領中小企業的海外拓銷會、輪流舉辦美國商品採購會等，也有共識地方稅收會提供相關延緩繳納、分期繳納等。

侯友宜也說，四市會共同產業紓困、就業環境營造，稅制補貼減免，對外一致支持台灣去和美國談判，中央、產業、人民站一塊，攜手面對的經濟困頓。

共同聲明指出，關稅、稅收都是中央權限，但影響範圍到包含人民生計等，地方迎難而上，更期待中央政府釋放資源。為此，四縣市以「緊急紓困」、「數位轉型」、「產業鏈重組」及「前沿技術研發」四大方向前進，並針對面臨的挑戰。

共同聲明羅列出應變方式，分別是包含共享產業與勞動監測資訊，啟動大量解雇、無薪假，或失業變化的資料共享，做為政策調整預警。建立跨區就業服務平台，以協助勞工在基北北桃跨市快速轉職。並推動物價及經濟監控機制，嚴防惡性漲價、監控通膨或通縮訊號。

另外，針對企業的地方稅務，共同聲明指，利息補貼及延稅申請，積極思考權限內的減費減租措施，現行可提供信保貸款利息補貼，以及地方稅可申請延稅或分期繳納。

聲明也向中央喊話，若有景氣惡化跡象，請中央釋出公共服務職缺（如以工代賑），擴大短期就業機會。並且檢討稅制、減輕企業負擔，特別針對營所稅、綜所稅等國稅項目，啟動跨部會協調，加速審議與落地執行。

聲明強調，中央也應鼓勵金融機構利用信用保證機制，加強辦理中小企業放款。中央政府應思考針對為失業家庭、受災中小企業提供融資。「中央、地方、產業」三方聯合應變，讓資源能快速落地、措施能針對痛點，避免空轉與延遲，中央地方攜手團結，共赴國難。

川普 關稅

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