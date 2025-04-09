美國高關稅衝擊台中製造業 市府估6大產業數百億元損失

美國宣布提高對台關稅至32%，衝擊全台產業，中台灣製造業首當其衝。市長盧秀燕今天表示，市府初步將高關稅影響分為退單、暫緩出貨與分攤關稅3種樣態，機械、工具機等6項台中重點產業，可能會損失超過800億元，詳細情況仍待產業公會調查。

市議會今天開定期會，國民黨籍議員吳瓊華質詢盧秀燕，台中各項產業受到高關稅衝擊究竟多嚴重。盧表示，初步以台中6大重點產業機械、工具機、手工具、自行車、基礎製品與五金零件為觀察對象，藥品、晶片並不適用於32%關稅政策，不在這次評估範圍。

盧秀燕指出，產業受到的影響分為3種樣態，第一種是「退單」，即原本下訂單的買家直接取消訂單，若退訂的狀況達到10%，6大產業的出口產值將損失約630億元。

盧秀燕說，第二種樣態是「暫緩出貨」，買家要求延後交貨，企業需要承擔倉儲成本與資金壓力，預估這類情形對6大產業造成約175億元的損失；第三種樣態是「分攤關稅成本」，買家要求原本自行承擔的關稅由台灣廠商吸收，同樣以10%影響估算，台中業界須吸收17億元的稅金成本。

國民黨籍議員楊大鋐與民進黨籍議員何文海關心，台中會展中心今年底開幕，第一展是否直接受到關稅衝擊。經發局長張峯源回應，第一展今年10月由手工具業者辦理，目前共8大展區、400攤，報名狀況良好。楊表示，1個廠商參展要花費交通費、人事費等至少100萬元，盼市府多多協助。