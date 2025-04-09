川普關稅風暴 北北基桃市長聲明：四市輪流辦美國商品採購會

針對美國川普總統關稅衝擊，今天舉行的「基北北桃合作交流平台」會議，會後由北北基桃4市發表聯合聲明，針對關稅壓力，4市長強調「我們不迴避」也承諾以最大的誠意、最實際的行動，與地方攜手，與中央協力，守住產業、護住就業、穩住信心。

聲明全文指出：

一、三大共同挑戰，我們不迴避

1.產業外銷受阻，國際訂單流失風險上升

部分產業面臨訂單取消與轉單壓力，特別是對美出口高度依賴的企業首當其衝。

2.勞動市場受壓，無薪假與裁員風險浮現

勞工朋友正站在衝擊第一線，企業缺訂單缺資金，勞工朋友人心惶惶。

3.地方政府迎難而上，需中央資源快速對接

關稅談判與國稅稅收分配皆屬中央權限，但影響所及，包括人民生計等等，都是地方政府的首要關心事項。我們迎難而上，更期待中央政府釋放資源，和地方政府攜手合作。

二、四市應變方案，即刻展開

基北北桃四市已分別啟動應變機制，並在極短時間內展開跨區合作，以「緊急紓困」、「數位轉型」、「產業鏈重組」及「前沿技術研發」四大方向前進，並針對面臨的挑戰，我們已經提出共同策略：

1.共享產業與勞動監測資訊：四市即刻啟動大量解雇、無薪假，或失業變化的資料共享，做為政策調整預警。

2.建立跨區就業服務平臺：打破行政疆界，協助勞工在基北北桃跨市快速轉職，維持就業穩定。

3.推動物價及經濟監控機制：共同建立物價穩定工作群組，嚴防惡性漲價、監控通膨或通縮訊號。

4.強化海外市場拓展合作：協調四市資源，合辦海外拓銷、商品展示與產業招商活動。

5.四市輪流舉辦美國商品採購會：四市邀請美方參與、協助有需求者擴大對美採購。

6.利息補貼及延稅申請：四市積極承擔，積極思考權限內的減費減租措施，現行可提供信保貸款利息補貼及地方稅可申請延稅或分期繳納。

三、共同向中央呼籲，啟動中長期支持

勞動面向：穩定就業、強化應變機制

1.如景氣有惡化跡象，請中央釋出公共服務職缺（如以工代賑），擴大短期就業機會，協助受衝擊勞工穩定生活。

2.指定受影響勞工適用就業服務法第24條，提供必要補助與協助轉職培訓。

財政面向：檢討稅制、減輕企業負擔

1.中央應協助地方政府緊急紓困、照顧勞工，並投資產業中長期數位轉型、產業鏈重組及前沿技術研發-推動技術自主與產業升級。

2.中央儘速檢討稅制，研議降稅、延稅、分期繳納等具體措施，協助企業渡過短期資金壓力。特別針對營所稅、綜所稅等國稅項目，啟動跨部會協調，加速審議與落地執行。

3.臺灣各界應不分朝野共商長期、全方位產業、貿易、金融和就業的對策，給予產業和勞工最即時支持。也應鼓勵金融機構利用信用保證機制，加強辦理中小企業放款。中央政府應思考針對為失業家庭、受災中小企業提供融資。

產業面向：推動轉型升級，爭取公平競爭環境

1.「中央-地方-產業」三方聯合應變：強化中央-地方-產業之間的即時資訊有效分享、讓資源能快速落地、措施能針對痛點，避免空轉與延遲。

2.呼籲中央加速談判，為產業爭公平機會，為臺灣爭尊嚴地位。

四、結語：中央地方攜手團結，共渡困難局勢

每一次國際挑戰，都是重新定義臺灣價值與競爭力的契機，地方政府有責任感、更有行動力，但關稅與經貿談判畢竟屬於中央權限，唯有中央資源到位、系統整合順暢，才能發揮最大效能。

我們四位市長承諾：以最大的誠意、最實際的行動，與地方攜手，與中央協力，守住產業、護住就業、穩住信心。

讓臺灣，在危機中再次進化，脫胎換骨。