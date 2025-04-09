賴總統：因應關稅五策略 獲美方善意評價

民主進步黨9日召開中常會，會中邀請中央研究院社會學所研究員吳介民，以「解放日關稅：解題與方案討論」為題進行專案報告，賴清德總統指出，面對挑戰，政府不僅長期掌握、更有準備；此時此刻，台灣必須團結一致、步步為營，才能轉危為安。並且再度重申台灣沒有計劃採取關稅報復，企業對美國的投資承諾，只要符合國家利益，也不會有任何改變。

賴總統指出，首先，台灣的優勢是，過去半個世紀以來建構的卓越製造能力、讓台灣廠商在全球供應鏈中處於領先地位，甚至衝到價值鏈的最頂端，因此台灣跟韓國一樣，正在快速進入全球核心國家之列。

第二、因為台灣半導體產業的成熟及佔據重要位置，全球北方國家都想爭取台灣優秀的廠商去投資。過去說，只有台積電（2330）在台灣，台灣才有矽盾可保護。但我跟吳教授的想法比較接近，投資「脫中入北」，這個過程是很正面的，台灣終於以自身的經濟實力得以立足台灣、布局全球，形成「全球台灣」。而且儘管面對變局，我們會在全球佈局中，持續確保自身優勢。

最後，矽盾2.0，說明的是台灣與全球北方的民主國家組成聯盟，這也正是我所提出的「非紅產業鏈」及「台灣+1」，台+美新布局整體藍圖的一部份。台灣應該利用每一次地緣政治經濟變動的時刻，來推動適合國家發展的方向，台灣將轉危為安，也會越來越強壯。

我非常贊同且深刻確信，我們會做得到，在這個關鍵的時刻，我們也呼籲不分朝野，不分政黨，掌握機遇，化作機會，同心拓展台灣未來的經濟出路，為此打下團結、同心的棟樑，邁向永續繁榮的新台灣。

此外，民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德主席致詞，全文如下：