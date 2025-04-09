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賴總統：因應關稅五策略 獲美方善意評價

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
賴清德總統。圖／民進黨提供
賴清德總統。圖／民進黨提供

民主進步黨9日召開中常會，會中邀請中央研究院社會學所研究員吳介民，以「解放日關稅：解題與方案討論」為題進行專案報告，賴清德總統指出，面對挑戰，政府不僅長期掌握、更有準備；此時此刻，台灣必須團結一致、步步為營，才能轉危為安。並且再度重申台灣沒有計劃採取關稅報復，企業對美國的投資承諾，只要符合國家利益，也不會有任何改變。

賴總統指出，首先，台灣的優勢是，過去半個世紀以來建構的卓越製造能力、讓台灣廠商在全球供應鏈中處於領先地位，甚至衝到價值鏈的最頂端，因此台灣跟韓國一樣，正在快速進入全球核心國家之列。

第二、因為台灣半導體產業的成熟及佔據重要位置，全球北方國家都想爭取台灣優秀的廠商去投資。過去說，只有台積電（2330）在台灣，台灣才有矽盾可保護。但我跟吳教授的想法比較接近，投資「脫中入北」，這個過程是很正面的，台灣終於以自身的經濟實力得以立足台灣、布局全球，形成「全球台灣」。而且儘管面對變局，我們會在全球佈局中，持續確保自身優勢。

最後，矽盾2.0，說明的是台灣與全球北方的民主國家組成聯盟，這也正是我所提出的「非紅產業鏈」及「台灣+1」，台+美新布局整體藍圖的一部份。台灣應該利用每一次地緣政治經濟變動的時刻，來推動適合國家發展的方向，台灣將轉危為安，也會越來越強壯。

我非常贊同且深刻確信，我們會做得到，在這個關鍵的時刻，我們也呼籲不分朝野，不分政黨，掌握機遇，化作機會，同心拓展台灣未來的經濟出路，為此打下團結、同心的棟樑，邁向永續繁榮的新台灣。

此外，民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德主席致詞，全文如下：

近日，全體國人、乃至於全世界都相當關心，美國政府所提出的對等關稅計畫，以及後續的影響。而在台灣時間午後，美方的「較高對等關稅」已經正式開始徵收。

包含台灣在內，這次的計劃對市場的信心產生不小的衝擊，中長期來看，對我們所熟悉的世界經貿局勢，更會有深遠的影響。

世界各國已經提出各式回應，有些國家將採取報復性措施，更進一步加劇貿易與國際關係的緊張。

我要和國人報告，面對挑戰，政府不僅長期掌握、更有準備；此時此刻，台灣必須團結一致、步步為營，才能轉危為安。

我要強調，在第一時間，政府就推出涵蓋不同產業的9大面向、20項措施，從融資、產業扶助、出口手續減免、單一諮詢窗口、安定就業到開拓多元市場等手段，至少新增880億元的預算；若獲得在野黨支持，可以盡速上路，扶助第一時間受到關稅衝擊的產業，也作為中長期台灣調整轉向的開始。

幾天前，包含這個立即的因應措施在內，我公布台灣面對這次變局的五大策略，不僅獲得社會的認同、產業界的支持，也獲得美方善意的評價。

無論是關稅的影響、或是產業的聯繫與支持、乃至與美方其他面向的合作，政府都有持續準備、盤點，也會持續觀察分析。

我完全同意，互惠互利的貿易與自由開放的市場，一直是美國、台灣、以及絕大多數國家的追求；但面對忽略我方在供應鏈上關鍵位置的關稅政策，我們會持續與美方密切溝通協調，透過談判，全力爭取改善對等關稅，維護我國企業的公平競爭地位。

我仍要重申，台灣沒有計劃採取關稅報復，企業對美國的投資承諾，只要符合國家利益，也不會有任何改變。

我要感謝這一周，社會各界提供許多寶貴的意見，都是政府決策過程中的重要參考。

同時，行政院也已經邀請了在野黨團代表至行政院進行會商，展現團結。

台灣，應該利用每一次的地緣政治經濟變動，來推動適合自身產業、乃至國家社會發展的方向。

從過去一段時間到至少未來十年，我們在供應鏈的關鍵位置，以及我們該投資的方向，是非常明顯的。

在這個關鍵的時刻，朝野政黨要共同以國家發展為己任，團結一致、為台灣經濟打開更寬闊的出路，相信台灣一定可以度過這次難關，謝謝大家。

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