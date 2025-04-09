張善政曝產業憂心：賴清德台美零關稅別濫用 恐更多傷害

川普高關稅大刀今天生效，北北基桃市長蔣萬安、侯友宜、張善政、謝國樑今開關稅衝擊的對策因應。由於賴清德總統日前提出五策略，表示會與美國談判從「對等零關稅」談起，張善政今則憂心呼籲賴清德，政府與美國對等零關稅談判，不要造成更多產業受傷。

張善政今也提醒賴政府，川普對等關稅表面是為貿易逆差，但真正背後目的，是要將台積電等製造業拉到美國去，不過他認為，美國整個社會與製造業已經「疏離」很久，製造業要拉回美國，能不能成功，還要時間證明，可以體會賴政府釋出「對等零關稅」用意，不過這個「工具不能濫用，否則會造成更多產業的傷害，這也不是政府樂見」。

張致詞表示，川普宣布對等關稅政策後，讓全世界都非常不安，表面上川普是為貿易逆差，但真正背後目的，是要將台積電等製造業拉到美國去，不過他認為，美國整個社會與製造業已經「疏離」很久，製造業要拉回美國，能不能成功，還要時間證明，不過台灣是輸美的大國，首要做的，就是輸美企業要儘量去幫助他們。

張善政也提到，有些產業或許不是以輸美為主，不過也希望不要因為這一波受到傷害，因為賴清德總統提出的政策，要與美國談判「對等零關稅」，他認為，意義是要對美國釋出談判的善意，不過這幾天他已經收到很多桃園產業朋友，表達他們的顧慮。

張說，如果假使賴清德總統要談判的對等零關稅可以實現，原本不受這波美國高關稅的，他們也會受到影響，他舉桃園汽車產業為例，桃園是汽車生產重鎮，如福特六和等企業，假設進口零關稅，可以想見對台灣汽車的衝擊，會造成更多與輸美沒有關係的企業、勞工，也會受到很大影響。

甚至有人若對等零關稅，輸入美國的農產品，包括過去大家曾擔心的萊克多巴胺、基改食品也會進來，呼籲中央即便關稅要調降，衛福部、農業部還是要幫人民食的安全把關。

張善政也提醒政府，對等零關稅精神下談判，是釋出善意表現，不過談判釋出條件的讓步，進口零關稅絕對不是關鍵，絕對是要台灣做更多至製造業投資，可以體會政府釋出對等零關稅用意，不過這個「工具不能濫用，否則會造成更多產業的傷害，這也不是政府樂見」。

張說，未來的路非常艱辛，談判的路非常難走，他希望透過四個縣市可以表達至府對美談判的支持，也可以照顧其他面向，讓談判成可以有更多人民的福利。

蔣萬安則提到，他今天這幾天心情很沉重，因台灣是一個出口導向的國家，受到美國對等關稅政策的衝擊跟影響，相信比許多其他國家來得嚴重。所以四市市長共同攜手集思廣益，想想有什麼可以一起努力的地方。

蔣萬安也引用珍珠奶茶食品業者的話，「放下對立，人民最大，趕快救經濟」。呼籲政府，我們要趕快擬定對策，要接住勞工，提出方案。今天四位市長也會共同來討論，集中資源跟力量，看看能夠幫助到中小企業，幫助到勞工朋友，能夠好好地協助企業轉型及勞工的照顧。