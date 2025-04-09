受32%關稅衝擊 養殖業者憂心談判「拿農漁業去換」

美國提高我國關稅從0到32%，對台灣輸美的養殖產業造成衝擊，其中以養殖吳郭魚受到的影響最為嚴重，農業部長陳駿季今天特地南下高雄與業者舉行座談。業者希望政府針對關稅談判能盡速有結果，並避免「拿農漁業去換」。

陳駿季入場前被媒體問到，政府在與美關稅談判，會不會針對美豬坐讓利？產地是否不用標明？陳駿季說，他並沒有說美豬會做關稅讓利，後續與美國溝通，一定秉持對產業是永續發展、維持競爭力，不影響國內產業為最大目標。

陳駿季說，賴清德總統拋出台美雙邊零關稅，關稅包括工業與農業產品，農業產品較特殊、肩負相關糧食安全的重要性，「我們談判時，不是所有產品都零關稅」，在農業會考慮糧食安全的維護，不是所有東西都從國外進口，為了糧食安全，會有永續經營的支持方案。

陳駿季強調，與美國談判一定是維護國內產業為主，至於有那些農漁產品會特別保護？陳駿季說，目前仍在審慎因應，對外談判也有一些策略，所以不方便透露。

社團法人中華民國養殖漁業發展協會執行長侯彥隆說，目前養殖業者都在觀望，很多漁民感到恐慌，希望政府與美國談判關稅，不要犧牲農漁業，不要拿農漁業去換；也希望政府協助養殖業者拓展更多元的市場。

台灣鯛協會常務理事歐翠花說，關稅32%理論上是進口商要付，但進口商在觀望，「現在加工廠面臨的問題，在要如何與進口商協商」，加工廠最怕時間拖下去，「有入無出，倉庫爆倉就慘了」，而且也不能讓工人沒工作，所以大家的心裡才會感到恐慌。