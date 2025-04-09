影／美關稅衝擊台灣鯛 已有部分美國訂單出現延遲…農業部長說話了
美國提高我國關稅從0到32%，對台灣養殖吳郭魚產業造成衝擊，其中外銷的台灣鯛有79%銷售到美國，目前已有部分美國的訂單出現延遲、觀望的態度。農業部長陳駿季今天南下高雄與養殖業者舉行座談。陳駿季說，農業部有準備金融支持在內多項方案，希望能透過相關措施，「讓這尾魚繼續銷到美國」。
陳駿季表示，關稅提高對於水產品來講，不管任何魚種，都有不同程度的影響，其中影響最大的就是吳郭魚，也就是他今天來到高雄想要跟吳郭魚業者座談的目的。台灣養殖的吳郭魚有40%外銷、60%內銷，其中外銷有79%搬到美國，「比重非常大」，因為關稅提高，會造成不同程度的影響。
陳駿季說，台灣吳郭魚輸美的競爭對手是中國大陸，中國的關稅提高比台灣非常多，「川普今天追加50%後，中國整體關稅已達到104左右」，台灣的吳郭魚是接受高難度挑戰，但也是一個機會，農業部希望透過外銷獎勵，讓漁民朋友先度過危機，中長程也會倒入冷鏈設備及魚場經營效能提升，希望能讓吳郭魚產業升級進步。
陳駿季表示，現在少部分漁民陸續反映有少部分訂單延後，或延後付款，漁民需要的是資金，農業部將提供利率補貼1.5%，換句話說，過往的利率平均是1.915%，經過利率補貼，整體利率可以降到0.415%，透過利率補貼，可以減輕漁民負擔，最大的融資提高到5000萬元，若需要更多融資，可以個案處理。
「這尾魚萬一今天短時間內比較難進去美國，也希望能順利轉到其他國家」陳駿季表示，農業部會提供適當的外銷獎勵，不管養殖吳郭魚銷往美國或其他國家，都會提供消獎勵。也會持續帶領業者到目標市場國家做漁業行銷，並提升生產場域效能，包括機械化、冷鏈系統，都會提供協助，讓整體產業升級。
陳駿季說，32%關稅4月9日開始開徵，不只影響吳郭魚的輸出，也影響美國的消費能力，所以美國的買主也出現觀望的態度，後續漁業署會成立平台，接受漁民的通報，如有訂單或貨款的延遲，會給予個別輔導，若需要資金，會啟動金融支持。
立委邱議瑩說，不管是養殖業者還是傳統產業，例如螺絲公會，其實都還在密切觀察後續的情況，高雄市政府與農業部也在第一時間關心關稅對養殖業者與農民的衝擊，希望能及時對農民及養殖業者照顧。
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