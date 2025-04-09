影／美關稅衝擊台灣鯛 已有部分美國訂單出現延遲…農業部長說話了

美國提高我國關稅從0到32%，對台灣養殖吳郭魚產業造成衝擊，其中外銷的台灣鯛有79%銷售到美國，目前已有部分美國的訂單出現延遲、觀望的態度。農業部長陳駿季今天南下高雄與養殖業者舉行座談。陳駿季說，農業部有準備金融支持在內多項方案，希望能透過相關措施，「讓這尾魚繼續銷到美國」。

陳駿季表示，關稅提高對於水產品來講，不管任何魚種，都有不同程度的影響，其中影響最大的就是吳郭魚，也就是他今天來到高雄想要跟吳郭魚業者座談的目的。台灣養殖的吳郭魚有40%外銷、60%內銷，其中外銷有79%搬到美國，「比重非常大」，因為關稅提高，會造成不同程度的影響。

陳駿季說，台灣吳郭魚輸美的競爭對手是中國大陸，中國的關稅提高比台灣非常多，「川普今天追加50%後，中國整體關稅已達到104左右」，台灣的吳郭魚是接受高難度挑戰，但也是一個機會，農業部希望透過外銷獎勵，讓漁民朋友先度過危機，中長程也會倒入冷鏈設備及魚場經營效能提升，希望能讓吳郭魚產業升級進步。

陳駿季表示，現在少部分漁民陸續反映有少部分訂單延後，或延後付款，漁民需要的是資金，農業部將提供利率補貼1.5%，換句話說，過往的利率平均是1.915%，經過利率補貼，整體利率可以降到0.415%，透過利率補貼，可以減輕漁民負擔，最大的融資提高到5000萬元，若需要更多融資，可以個案處理。

「這尾魚萬一今天短時間內比較難進去美國，也希望能順利轉到其他國家」陳駿季表示，農業部會提供適當的外銷獎勵，不管養殖吳郭魚銷往美國或其他國家，都會提供消獎勵。也會持續帶領業者到目標市場國家做漁業行銷，並提升生產場域效能，包括機械化、冷鏈系統，都會提供協助，讓整體產業升級。

陳駿季說，32%關稅4月9日開始開徵，不只影響吳郭魚的輸出，也影響美國的消費能力，所以美國的買主也出現觀望的態度，後續漁業署會成立平台，接受漁民的通報，如有訂單或貨款的延遲，會給予個別輔導，若需要資金，會啟動金融支持。