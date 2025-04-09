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賴清德：「脫中入北」是正確方向 面對變局仍確保優勢

對等關稅生效 賴清德信心喊話：維護企業公平競爭地位

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／民進黨提供
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／民進黨提供

美國對我對等關稅正式生效，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，互惠互利的貿易與自由開放的市場，一直是美國、台灣、以及絕大多數國家的追求；但面對忽略我方在供應鏈上關鍵位置的關稅政策，會持續與美方密切溝通協調，透過談判全力爭取改善對等關稅，維護我國企業的公平競爭地位。

賴清德指出，這次的計劃對市場的信心產生不小的衝擊，中長期來看，對大家所熟悉的世界經貿局勢，更會有深遠的影響。世界各國已經提出各式回應，有些國家將採取報復性措施，更進一步加劇貿易與國際關係的緊張。

賴清德重申，台灣沒有計劃採取關稅報復，企業對美國的投資承諾，只要符合國家利益，也不會有任何改變，從過去一段時間到至少未來十年，台灣在供應鏈的關鍵位置，以及該投資的方向，是非常明顯的。面對挑戰，政府不僅長期掌握、更有準備，此時此刻台灣必須團結一致、步步為營，才能轉危為安。

賴清德說，政府在第一時間，就推出涵蓋不同產業的9大面向、20項措施，若獲得在野黨支持，可以盡速上路，扶助第一時間受到關稅衝擊的產業，也作為中長期台灣調整轉向的開始，這不僅獲得社會的認同、產業界的支持，也獲得美方善意的評價。

賴清德表示，台灣應該利用每一次的地緣政治經濟變動，來推動適合自身產業、乃至國家社會發展的方向，無論是關稅的影響、或是產業的聯繫與支持、乃至與美方其他面向的合作，政府都有持續準備、盤點，也會持續觀察分析。

川普 關稅

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