賴清德：「脫中入北」是正確方向 面對變局仍確保優勢
美國對等關稅生效，民進黨中常會今天邀請中央研究院社會所研究員吳介民，以「解放日關稅：解題與方案討論」為題進行專題報告，身兼民進黨主席的賴清德總統聽取報告後表示，對於各國因應美國對等關稅現況的檢視，加上對台灣產業經濟長期趨勢的回顧，顯示出包括投資「脫中入北」等三個洞見。
賴清德指出，首先，台灣的優勢是，過去半個世紀以來建構的卓越製造能力、讓台灣廠商在全球供應鏈中處於領先地位，甚至衝到價值鏈的最頂端，因此台灣跟韓國一樣，正在快速進入全球核心國家之列。
賴清德說，第二、因為台灣半導體產業的成熟及佔據重要位置，全球北方國家都想爭取台灣優秀的廠商去投資。過去說，只有台積電在台灣，台灣才有矽盾可保護，但他和吳介民想法比較接近，投資「脫中入北」，這個過程是很正面的，台灣終於以自身的經濟實力，得以立足台灣、布局全球，形成「全球台灣」，盡管面對變局，台灣會在全球布局中，持續確保自身優勢。
賴清德表示，最後是矽盾2.0，說明了台灣與全球北方的民主國家組成聯盟，這也正是他提出的「非紅產業鏈」及「台灣+1」、「台+美新布局整體藍圖」的一部份。台灣應該利用每一次地緣政治經濟變動的時刻，來推動適合國家發展的方向，台灣將轉危為安，也會越來越強壯。
賴清德指出，非常贊同且深刻確信，台灣會做得到，在這個關鍵的時刻，也呼籲不分朝野，不分政黨，掌握機遇，化作機會，同心拓展台灣未來的經濟出路，為此打下團結、同心的棟樑，邁向永續繁榮的新台灣。
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