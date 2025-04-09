快訊

民眾黨彰化黨部主委由藍營政二代接任 溫宗諭證實了

大陸已賣？傳陸拋售美債報復 美債殖利率創最大漲幅

賴清德：「脫中入北」是正確方向 面對變局仍確保優勢

美國高關稅衝擊百工百業 黃國昌要黨公職下鄉傾聽基層

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨下午舉行中央委員會，新聞輿情部主任吳怡萱（右）、發言人張彤（左）會後舉行記者會。記者林銘翰／攝影
民眾黨下午舉行中央委員會，新聞輿情部主任吳怡萱（右）、發言人張彤（左）會後舉行記者會。記者林銘翰／攝影

美國總統川普宣布對我課徵32%關稅，民眾黨主席黃國昌今天要求黨公職，即日起前往第一線與產業對話，再由地方黨部協助舉辦座談會，同時與地方黨部、立法院黨團高度配合，協助勞工與產業度過難關。民眾黨本周也將舉行相關論壇，協助政府建立韌性與談判籌碼。

民眾黨下午舉行中央委員會，新聞輿情部主任吳怡萱會後轉述，針對美國政府加徵32%關稅、衝擊百工百業，黃國昌要求所有黨公職與中央委員，從今天開始到第一線與產業進行對話，再由地方黨部不拘任何形式舉辦座談會，同時與中央黨部、立法院黨團高度配合，希望能夠盡可能深入民間，協助勞工與產業度過難關。

黃國昌強調，百工百業急得像熱鍋上的螞蟻，民進黨政府卻持續放任自家立委杯葛議事，民眾黨會把國家利益放在最重要的位置，身體力行到第一線協助勞工與產業度過難關，「希望大家能夠在各自崗位盡一份心力，盡心盡力回應人民期待。」

民眾黨發言人張彤表示，台灣面臨高關稅衝擊，政府反應與談判失能，從一開始的「安心睡」到直接掀底牌，想要用「零關稅」作為談判籌碼，儘管台灣企業持續對美投資、深化供應鏈關係，然而卻未能獲得對等待遇，由於等不到賴政府給出解方，民眾黨本周也將舉辦相關論壇，協助台灣建立真正的韌性與談判籌碼。

此外，民眾黨上月啟動「人民要當家」全國宣講，本周即將在台南市永康舉辦第三場活動。張彤說明，地點選在大灣凌霄寶殿武隆宮，當天也將準備血汗薪資袋與真相DM，同時邀請參加者自製「我們至少還有XX」手板，揭露當今百工百業、百姓叫苦連天的真相。

吳怡萱也提及，總統府副秘書長張惇涵稍早接受節目專訪，談及在野黨刪減美國談判旅費、扶植產業預算等，執政黨持續製造仇恨對立，操作大罷免添加柴火，現在有超過70國要跟美國進行交涉，「總統府什麼時候要告訴我們，究竟台灣掛號掛上了沒？請問台灣現在排幾號？」

吳怡萱指出，最近立法院議事持續空轉，民眾黨團呼應行政院要求，昨天提出產業創新條例，就是要幫助高科技產業、地方傳統產業度過難關，沒想到民進黨立委柯建銘、吳秉叡、沈伯洋無賴霸占主席台，麻煩張惇涵回過頭看看自家立委，先約束好他們不要繼續鬧下去。

吳怡萱說，民眾黨會把國家利益放在最重要的位置，也呼籲民進黨不要只想著權利跟C位，先把正事好好交辦清楚再做相關發言。

川普 關稅

延伸閱讀

黃國昌要求徹查勾結鍾文智金流 法務部長鄭銘謙：北檢已立案偵辦

綠委喊救股市卻杯葛議事 黃國昌怒嗆不顧人民生計

立院又空轉卓榮泰無法報告 黃國昌批民進黨團當家鬧事

黃國昌 : 卓揆坦言簡報過於簡略 願赴國會專案報告

相關新聞

跟白宮掛上號 林佳龍：盼很快能展開實質談判

外交部長林佳龍今（9日）在外交部證實，台美就美國總統川普「對等關稅」政策的談判，已經掛上號；他說，雙邊正交換訊息，台灣陸...

藍白縣市首長明齊聚商討美關稅 會後將發表聯合聲明

美國對台祭出32%對等關稅，衝擊我國經濟發展。國民黨主席主席朱立倫明晚將和黨籍縣市長於智庫舉行會議，針對各地面臨的實際需...

川普關稅風暴 學者專家批政府談判策略形同「全程繳械」

中廣公司今日舉辦「32%關稅，台灣何去何從」研討會，多位與會學者專家不但批政府談判策略形同「全程繳械」，並且同時點出接下...

張善政曝產業憂心：賴清德台美零關稅別濫用 恐更多傷害

川普高關稅大刀今天生效，北北基桃市長蔣萬安、侯友宜、張善政、謝國樑今開關稅衝擊的對策因應。由於賴清德總統日前提出五策略，...

受32%關稅衝擊 養殖業者憂心談判「拿農漁業去換」

美國提高我國關稅從0到32%，對台灣輸美的養殖產業造成衝擊，其中以養殖吳郭魚受到的影響最為嚴重，農業部長陳駿季今天特地南...

影／美關稅衝擊台灣鯛 已有部分美國訂單出現延遲…農業部長說話了

美國提高我國關稅從0到32%，對台灣養殖吳郭魚產業造成衝擊，其中外銷的台灣鯛有79%銷售到美國，目前已有部分美國的訂單出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。