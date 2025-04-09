美國高關稅衝擊百工百業 黃國昌要黨公職下鄉傾聽基層

美國總統川普宣布對我課徵32%關稅，民眾黨主席黃國昌今天要求黨公職，即日起前往第一線與產業對話，再由地方黨部協助舉辦座談會，同時與地方黨部、立法院黨團高度配合，協助勞工與產業度過難關。民眾黨本周也將舉行相關論壇，協助政府建立韌性與談判籌碼。

民眾黨下午舉行中央委員會，新聞輿情部主任吳怡萱會後轉述，針對美國政府加徵32%關稅、衝擊百工百業，黃國昌要求所有黨公職與中央委員，從今天開始到第一線與產業進行對話，再由地方黨部不拘任何形式舉辦座談會，同時與中央黨部、立法院黨團高度配合，希望能夠盡可能深入民間，協助勞工與產業度過難關。

黃國昌強調，百工百業急得像熱鍋上的螞蟻，民進黨政府卻持續放任自家立委杯葛議事，民眾黨會把國家利益放在最重要的位置，身體力行到第一線協助勞工與產業度過難關，「希望大家能夠在各自崗位盡一份心力，盡心盡力回應人民期待。」

民眾黨發言人張彤表示，台灣面臨高關稅衝擊，政府反應與談判失能，從一開始的「安心睡」到直接掀底牌，想要用「零關稅」作為談判籌碼，儘管台灣企業持續對美投資、深化供應鏈關係，然而卻未能獲得對等待遇，由於等不到賴政府給出解方，民眾黨本周也將舉辦相關論壇，協助台灣建立真正的韌性與談判籌碼。

此外，民眾黨上月啟動「人民要當家」全國宣講，本周即將在台南市永康舉辦第三場活動。張彤說明，地點選在大灣凌霄寶殿武隆宮，當天也將準備血汗薪資袋與真相DM，同時邀請參加者自製「我們至少還有XX」手板，揭露當今百工百業、百姓叫苦連天的真相。

吳怡萱也提及，總統府副秘書長張惇涵稍早接受節目專訪，談及在野黨刪減美國談判旅費、扶植產業預算等，執政黨持續製造仇恨對立，操作大罷免添加柴火，現在有超過70國要跟美國進行交涉，「總統府什麼時候要告訴我們，究竟台灣掛號掛上了沒？請問台灣現在排幾號？」

吳怡萱指出，最近立法院議事持續空轉，民眾黨團呼應行政院要求，昨天提出產業創新條例，就是要幫助高科技產業、地方傳統產業度過難關，沒想到民進黨立委柯建銘、吳秉叡、沈伯洋無賴霸占主席台，麻煩張惇涵回過頭看看自家立委，先約束好他們不要繼續鬧下去。

吳怡萱說，民眾黨會把國家利益放在最重要的位置，也呼籲民進黨不要只想著權利跟C位，先把正事好好交辦清楚再做相關發言。