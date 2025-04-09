跟白宮掛上號 林佳龍：盼很快能展開實質談判

外交部長林佳龍今（9日）在外交部證實，台美就美國總統川普「對等關稅」政策的談判，已經掛上號；他說，雙邊正交換訊息，台灣陸續提供美方所需的進一步資料，期望很快能展開實質談判。

對等關稅於台北時間今日中午上路，美國對台灣商品加徵32%的進口關稅，台股應聲重挫。

川普呼籲各國趕快跟美國談，盡快展開交易；白宮方面證實，台灣在美東時間5日晚間與華府取得聯繫。

林佳龍表示，跟美方持續接觸中，也在安排中，「我們有列入他們未來要談判的名單裡面。」

林佳龍指出，美國關切台灣的事項不只有關稅談判，還有包含對美投資與採購（這有助縮短台灣對美國的貿易順差），以及美國貿易代表署臚列的非關稅障礙問題。

林佳龍表示，行政院已經完成盤點，也已組成由行政院副院長鄭麗君主導的台美經貿工作小組，行政院政務委員兼經貿辦談判總代表楊珍妮為總談判人，外交部政務次長陳明祺是副總談判人；現在就是要對接美國，確認談判形式，期待很快就能進入實質談判。

林佳龍並未說明具體的談判時程，他說，美方希望台灣再提供進一步的資料，都已經準備好，陸續提供中。

此外，針對國民黨立委徐巧芯今天上午在外交國防委員會爆料，指外交部有職員捲入共諜調查，並秀出外交部官網上該官員的照片；林佳龍否認，他說，全案調查中，徐巧芯所指的那位外交部職員涉案是錯的，可能是名字很像，但沒有這樣一個人在外交部北美司。

外交部表示，徐巧芯在質詢時引用何姓同仁的資料是誤植。