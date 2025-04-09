台美關稅談判…張惇涵：跟誰談仍在接觸 底牌不能亮

針對美國對等關稅衝擊，賴清德總統提出五大策略，其中包含與美方進行談判。總統府副秘書長張惇涵今天表示，「我們確實有向美方釋出願意進行下一輪談判的誠意與善意，至於何時、跟誰談、怎麼談，目前都還在接觸當中」。

張惇涵今接受網路節目「齊有此理」專訪，對於與美方的關稅談判，他表示，我方的談判團隊由行政院副院長鄭麗君領軍、也包括政務委員兼經貿辦談判總代表楊珍妮，至於接下來如何談判，要看美方推派的代表，雙方要對等，目前都在密切聯繫與接觸中。

張惇涵也說，目前先不預設最後的結果，但會用對台灣最好、台美雙贏的做法，談判前底牌還不能亮；川普政府的政策還在變動中，例如川普再向中國提高關稅。

至於我方有無可能爭取到「緩衝期」？張惇涵說，這個主動權與主導權不在任何國家，而是在美國總統川普的決定，「我們只能準備好籌碼與條件，在必要時間進行談判」。

針對擴大對美採購項目，張惇涵表示，天然氣、石油都是可能選項。他指出，台灣天然氣需求增加，一樣的金額，能否多放一點從美國進口，這是可以考量的；既然都要買，美國來台航線相對安全，提高比例向美國購買。此外，台灣重工具機或是台灣機械業，在美國如果要開採天然氣，也是一種很好的合作方式。

國民黨立委質疑台灣不加入CPTPP如何與美國談判，張惇涵說，「大家可以一起想辦法，但辦法要有建設性。」川普政府在做的是要跟其他國家一對一的雙邊談判，現在是要去籃球場打一對一鬥牛，不是打棒球的團體比賽。「我們的C位應該是台灣，而不是去講一些風涼話或是外行話。」

中廣前董事長趙少康建議停止投資美國，開放中資 ，張惇涵表說，他很有疑問，「為何有些人面對中國時，就說要用對話取代對抗，但面對美國時，就說要用對抗取代對抗，這無濟於事」。他強調，在野黨要求總統抗美或禁止台積電到美國投資、或賺人民幣，都無關台美關稅問題。

張惇涵強調，這次對等關稅政策，川普政府有兩個重要目的，第一，避免美國與其他國家之間的貿易失衡與逆差；第二，川普競選來，一直主張美國要再工業化。因此他認為，台灣的製造業、高科技產業是有辦法成為美國再工業化很好的「隊友」，台灣未來與美國談判的過程中，要強調台灣是能協助、互利互補、創造雙贏的角色。

至於在野黨要求綠營停止大罷免，張惇涵說，罷免沒有一個政黨能夠主導，既然沒有政黨能主導，更不會有政黨可以阻止。他看到公民團體也主張，罷免是人民的行動，不是政黨的惡鬥。

張惇涵說，國際貿易變局與國內的大罷免有何關係，他認為人民的眼睛是雪亮的，執政黨做得好不好，提出的因應措施，產業埋不埋單，會受到檢視。現在整個台灣是一個團隊，在野黨立委在過程中，做得好不好、提出什麼主張，人民也會檢視。