川普關稅海嘯來襲！ 勞動部點名這些產業勞工危險了

美國今啟動對等關稅，將對台灣加徵32%關稅，勞動部長洪申翰今在立院衛環委員會點名機械、汽車零組件、橡膠、塑膠、石化、水五金、扣件業等產業恐備受衝擊，強調勞動部會密切關注產業狀況、企業用人需求，提供支持方案，下周也預計召開會議，邀集相關部會討論僱用安定措施的啟動時機及產業。

勞動部今於立院衛環委員會進行「勞動部所屬基金違規使用如何追回及究責」專案報告。多名立委關心美國對等關稅對國內勞動市場的影響性。

立委陳昭姿詢問洪申翰，川普關稅海嘯對哪些產業造成的衝擊最嚴重？勞動部有沒有應變措施？立委王育敏也憂心衝擊可能不亞於2008年金融海嘯，前幾年covid19疫情期間，就安基金、就業保險總計支出706億餘元，但勞動部目前提出的支持方案經費僅150億元。

洪申翰表示，高風險會受衝擊產業如機械、塑膠石化等產業，勞動部不希望廠商濫用減班休息或裁員，將針對高風險產業啟動僱用安定措施或充電再出發計畫，目前也正在研擬針對關稅衝擊而實施減班休息的企業勞工，提出擴大版的充電再出發計畫，範圍、對象可能會再加碼，也會就實質衝擊因地制宜提出協助措施。

洪申翰說，下周預計開諮詢會議，討論僱用安定措施啟動的相關產業跟時機。