邱志偉示警：市場若信心嚴重不足 恐從衰退變成蕭條

美國對台對等關稅在今天中午生效，民進黨立委邱志偉表示，國安基金雖已宣布進場，政府也多次信心喊話，但投資人與產業界顯然對市場信心不足，政府必須更積極向各界說明疑慮，不能讓整體經濟環境陷入衰退，若嚴重信心不足危機持續，恐從衰退變成蕭條，這是大家所最不樂見的局面。

邱志偉指出，他已經多次呼籲，各產業可能受衝擊的清單必須詳列，但早上經濟部長面對質詢，仍然說不清楚。從目前市場的反應來看，信心面已經嚴重不足，關稅生效是很嚴重的信心危機，政府應詳細就各產業的諮詢狀況充份回應及溝通，甚至訂出說帖很重要。

邱志偉提醒，特別是川普已經點名北京的匯率操縱問題，台灣過去也曾被點名匯率問題，政府這部分也必須盡快釋疑。

邱志偉表示，藍白部分意見認為，政府應該禁止台積電赴美投資，但從川普的話來看，證實台積電決定赴美投資已經是正確作法，相較於其他外國半導體商尚未承諾具體赴美投資，台積電超前部署才是正確之道，不該相反解讀。台美關係是台灣的安全與經濟核心所在，藍白不必在這時候見縫插針，要早點解除關稅危機，反而要提出更多對美投資配套，才是根本之道。

邱志偉指出，中國此刻已被美國課104%的高關稅，政府要加大力道提醒並輔導台商降低對中投資比例，包含國內許多半導體商，否則將有更大一波的危機襲來。2018年美中貿易戰時，政府已有輔導台商回台經驗，這次除協調廠商回台外，也應該配套協助廠商赴美投資，化解此次關稅危機。