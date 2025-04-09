美國32%高關稅 衝擊桃園4693家製造業、1.9兆台幣產值

桃園市長張善政今日上午主持市政會議時表示，美國課徵高關稅對台灣影響甚大，桃園需密切注意三項衝擊包括部分產業因為毛利不高，明顯低於32%關稅，可能帶來較大衝擊；其次，也有部分產業雖然短期內客戶不會輕易轉單，但可能會被客戶要求共同分擔關稅成本，因而影響台廠獲利能力；第三部分為產業也可能因為關稅影響出口訂單，或是促使桃園廠商轉向海外生產。

基北北桃今天下午再針對美國對等關稅影響4個城市產業的程度，同時研究因應方法。桃園市政府支出，桃園市總產值逾4.7兆台幣，美國宣布與多國貿易對等關稅之後，市政府進一步統計，桃園市製造業受影響家數至少4693家，出口直接影響137億美元，產業受衝擊營業額至少1.9兆元。

張善政指出，美國對台課徵32%高額關稅，桃園為全台最大工業城市，成為受到此波關稅影響最鉅的城市之一，市府除了在第一時間擬定緊急紓困、數位轉型、產業鏈重組及搶占全球技術前沿等4大因應策略，也由經發局與勞動局、社會局及農業局等局處成立「關稅衝擊聯合因應小組」，全力協助在地產業及勞工因應關稅挑戰。

張善政指出，桃園市年產值逾4.7兆元，與美國進口品項高度重疊，面對關稅衝擊，產業可能出現毛利率下降、產能轉移及出口下滑等影響，市府保持高度警覺，持續透過關稅衝擊聯合因應小組，跨局處整合資源，啟動桃園各大產業公會與協會的拜會、訪視與聯繫工作，密切掌握第一線情況與需求。