關稅戰所有產業恐難以倖免 雲林產業心聲已做好最壞打算

針對美國對等關稅衝擊，雲林縣政府今邀產官學界代表座談，產業代表指出，這波衝擊各產業將無一倖免，呼籲藍綠停止大罷免，在野政黨盡早解凍遭凍結預算，團結一致將傷害降到最低，生產鋁用精密材料的大井輕金屬已被客戶要求暫停出貨，最壞打算可能縮減產線及人力。

雲林縣政府今召開「美國對等關稅」衝擊座談會，邀集產業界代表、立委張嘉郡，以及經濟部、財政部、雲林科技大學、虎尾科技大學研析對策，縣長張麗善人在新加坡參訪，透過視訊強調與大家站在一起。

大井輕金屬公司生產鋁用精密材料，8成產品皆為外銷，供應汽機車及自行車產業、航太產業使用，總經理劉人瑋表示，主要市場是東南亞與美國一帶，終端客戶多在美國，目前已接到不少客戶來要求延後出貨，因公司屬於基礎型的傳統產業，要到美國設廠可能性其實不高，預料這波衝擊很大，最壞打算可能縮減產線及人力因應。

雲林科技工業區廠商協進會理事長黃聰榮、雲林縣工業會理事長林萬宗都表示，這波關稅戰幾乎所有產業都會受到衝擊，無一倖免。

雲林縣商業會理事長李明石表示，此時賴清德總統應該要出面，朝野人士要同心協力，呼籲藍綠停止大罷免，在野政黨盡早解凍遭凍結預算，團結一致將此次傷害降到最低。