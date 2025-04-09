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藍白縣市首長明齊聚商討美關稅 會後將發表聯合聲明

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
朱立倫今天在中常會上表示，多位縣市長與他聯繫，希望國民黨在周四晚間召集所有縣市長，包括藍營、白營的縣市長等，共同研商如何團結面對經濟衝擊以及勞工就業衝擊。本報資料照片
朱立倫今天在中常會上表示，多位縣市長與他聯繫，希望國民黨在周四晚間召集所有縣市長，包括藍營、白營的縣市長等，共同研商如何團結面對經濟衝擊以及勞工就業衝擊。本報資料照片

美國對台祭出32%對等關稅，衝擊我國經濟發展。國民黨主席主席朱立倫明晚將和黨籍縣市長於智庫舉行會議，針對各地面臨的實際需求進行盤點與交流。據掌握，除苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善出國改派副縣長出席以外，其餘首長將親自與會，包含新竹市代理市長邱臣遠也會參加。

朱立倫今天在中常會上表示，多位縣市長與他聯繫，希望國民黨在周四晚間召集所有縣市長，包括藍營、白營的縣市長等，共同研商如何團結面對經濟衝擊以及勞工就業衝擊。

藍營人士指出，明天這場會議會先由智庫針對全國產業動態及可能受到的衝擊進行背景說明，然後再由各縣市首長說明各地的產業狀態，以及對於勞工的影響幅度。據掌握，這場會議明天晚上6時30分登場，預計8時共同舉行記者會宣布聯合聲明內容，表達地方需要什麼樣紓困規模跟政策。

至於各縣市首長預計提出的內容，藍營人士表示，桃園市長張善政預計分享他在產業界的經驗，講述可能的因應狀態；台北市長蔣萬安預計會把這段時間提前預警、聯繫協調、座談會廠商心聲、傾聽的專家學者意見，帶到這裡和黨籍首長分享；新北市長侯友宜將建議中央改善整體營運環境，滾動檢討「雇用安定措施」等。

在雲林縣方面，知情人士表示，張麗善今天下午2時以視訊參加縣府舉辦的因應「美國對等關稅」衝擊與對策研析座談會議，副縣長謝淑亞會將相關結論帶到明天的會議報告；南投縣部分，縣長許淑華今天也邀請南投進出口工會的業者到縣府開會，明晚也預計在會中表達在地業者的意見。

國民黨主席朱立倫今天在中常會上表示，多位縣市長與他聯繫，希望國民黨在周四晚間召集所有縣市長，包括藍營、白營的縣市長等，共同研商如何團結面對經濟衝擊以及勞工就業衝擊。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席朱立倫今天在中常會上表示，多位縣市長與他聯繫，希望國民黨在周四晚間召集所有縣市長，包括藍營、白營的縣市長等，共同研商如何團結面對經濟衝擊以及勞工就業衝擊。圖／聯合報系資料照片

川普 朱立倫 關稅

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