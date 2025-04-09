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交涉對等關稅 鄭麗君談判小組含府院外交體系

中央社／ 台北9日電
行政院副院長鄭麗君。圖／聯合報系資料照片 許正宏
行政院副院長鄭麗君。圖／聯合報系資料照片 許正宏

因應美國對等關稅，總統賴清德日前宣布行政院副院長鄭麗君領軍對等關稅談判小組，據了解，小組成員包含國安體系、外交體系、經貿辦等。政院人士今天表示，鄭麗君是談判小組負責人，目前仍在國內，談判時程與內容政府將有最合適安排。

美國對台課徵32%對等關稅今天生效，賴總統日前宣布由鄭麗君領軍對等關稅談判小組，行政院長卓榮泰則表態將透過編列特別預算新台幣880億元等20項措施，支持出口供應鏈，並在7日邀集立法院朝野黨團，商討以最快速度編列特別預算。

對於談判小組進度，政院人士表示，鄭麗君是談判小組的負責人，目前仍在國內，台美雙方持續透過各種管道聯繫溝通，小組當中包括國安體系、外交體系、經貿辦總談判代表楊珍妮、副總談判代表等人，而台美屆時怎麼談、何時談、如何談，政府會有最適合的安排。

政院人士指出，政府持續動態關注美國政策細節，短期內將投入出口供應鏈支持方案支持各類型產業，同時也會透過增加政府公共支出擴大內需，協助中小企業開拓國內市場，並透過強化美國布局，尤其是高科技產業，將力拚結合美國的市場、技術與人才，同時持續進行歐洲、日本等全球布局。

政院人士說，面對美方長期關注的非關稅貿易事項，可以調整不合理之處，但需兼顧國民健康及糧食安全，而調整過程，期盼公私、朝野共同面臨產業結構的升級轉型與調整。

所謂美方長期關注的非關稅貿易事項，根據美國貿易代表署日前公布「2025年各國貿易障礙評估報告」，內文關切台灣對美關稅、非關稅障礙、技術性貿易障礙、動植物防疫檢疫措施、智慧財產權保護、服務業、投資、其他障礙等事項。經貿辦曾解釋，各國就管理措施所提出的不同看法，政府一向秉持善意與各國溝通，有關美方的意見，各主管機關均會以專業的態度，與美方持續溝通討論。

至於政院何時提出口供應鏈支持方案的特別條例，藉以編列特別預算。政院人士表示，政院在3日凌晨獲知美國新關稅政策後，便即刻展開盤整，並隨著美國宣布的版本調整因應措施，4日便提出出口供應鏈支持方案，後續如有涉及修法及立法工作，政府會加速提出，希望能夠獲得立法院共同支持。

川普 關稅

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