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美關稅海嘯台傳產面臨取消訂單潮 陳亭妃：多集中台南

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃表示，受到美國關稅影響，國內許多中小企業接到通知，有原訂美國急單業者，貨物運送途中被退貨、取消訂單，尤其是汽車零組件、扣件、自行車、家電、塑膠製品等傳統產業，多集中在台南。圖／陳亭妃辦公室提供
民進黨立委陳亭妃表示，受到美國關稅影響，國內許多中小企業接到通知，有原訂美國急單業者，貨物運送途中被退貨、取消訂單，尤其是汽車零組件、扣件、自行車、家電、塑膠製品等傳統產業，多集中在台南。圖／陳亭妃辦公室提供

美國對台灣祭出32%關稅，民進黨立委陳亭妃表示，國內許多中小企業接到通知，有原訂美國急單業者，貨物運送途中被退貨、取消訂單，尤其是汽車零組件、扣件、自行車、家電、塑膠製品等傳統產業，多集中在台南。經濟部長郭智輝答詢，若關稅協商結果仍釀重大影響，不排除提第二波特別預算。

陳亭妃稍早發新聞稿表示，今在立法院質詢郭智輝，指出政府應清楚區分短期談判期訂單取消衝擊期與關稅定案後的長期產業衝擊期，給予最適當的協助方案，尤其現階段的過渡期「訂單取消、斷現金流、員工放無薪假」，才是第一線企業最痛苦的現實。

「現在很多廠商就已被取消訂單了。」陳亭妃指出，從美方公告消息一出，國內許多中小企業已接到通知，有原訂美國急單的業者，貨物運送途中即被退貨、取消訂單，不少業者陷入「先製造、後承擔損失」窘境，尤其汽車零組件、扣件、自行車、家電、塑膠製品等傳統產業，其生產重鎮多集中在台南。

陳亭妃說明，許多企業已接獲美方取消訂單通知，甚至出貨途中即遭退單，希望政府不只是880億特別預算支應的長期方案，短期內企業被取消訂單該怎麼辦，發生無薪假、成本損失，政府要怎麼挺，怎麼成為產業的堅強後盾，協助開拓多元市場、提升研發能量，「台灣不能只當代工者，更要做市場主導者！」

陳亭妃呼籲，國發會應將中期規畫延伸至市場與通路開拓的具體方案，產業轉型是要讓企業有方向、有工具，更要讓人民看到政府不是空喊口號，而是真正站在第一線。

郭智輝回應，針對4月5日前已完成出關並於5月27日前抵達美國報關的貨物，仍適用原稅率；4月5日至4月9日出關，於5月27日前抵達美國報關的貨物是課徵10%的關稅，經濟部已設立馬上辦中心、開設專線窗口，提供廠商即時諮詢與紓困支援，若後續關稅協商結果仍造成重大影響，政府不排除提出第二波特別預算。

川普 關稅

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