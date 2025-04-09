川普關稅風暴 學者專家批政府談判策略形同「全程繳械」

中廣公司今日舉辦「32%關稅，台灣何去何從」研討會，多位與會學者專家不但批政府談判策略形同「全程繳械」，並且同時點出接下來要觀察的重點在於會否出現以反抗美國為軸心的「經貿整合」。

淡江大學財務金融系教授聶建中直批，政府的談判策略叫「全程繳械」，根本就是「要五毛給一塊，愈談愈慘！」他指出，川普一直希望對美國投資設廠可製造就業率，但若再喊出台積電再給1千億：「不知台積電能否存活！」他也指出，後續美國關稅談判真正的角力中心則是在歐盟和中國，至於台灣首當其衝的是紡織業、電子產業（代工）、機械、汽車零組件、金屬原物料等項目，他並直指，台灣面臨管道不足、肩膀不足，以及談判底氣和籌碼的問題，尤其台積電是台灣最有力的實體籌碼，政府卻未善用。

主持這場研討會的中廣前董事長趙少康指出，現在已是第三次世界大戰，且是經濟的世界大戰，而全球化當時是美國推動的，現在卻因為中國崛起而反全球化，已不是原來的美國，他強調，台灣不能只靠美國，並反批民進黨就是100%靠美國，他進而以越南為例指出，越南就算提零關稅也沒用。

趙少康指出，現在是全世界重組結盟，例如歐洲向中國結盟，法國總統馬克宏說歐洲自己聯合起來去談，採取集團作戰，這和川普打個別作戰的策略完全不同，台灣在世界再重組結盟時要覺醒，不能再只靠美國市場，尤其其他國家也想開發中國市場，他反問：「難道台灣現在還要再抗中保台嗎？」

趙少康還說，大陸為何有底氣敢強硬，就是因為美國對大陸關稅高到一定數目之後，東西根本在美國賣不出去：「殺人不過頭點地，大家就來拚！」且他認為，大陸過去九年來已在因應，不像台灣，在沒談之前底牌就掀出來，諸如要採取零關稅、不報復，用多採購、加碼投資這些策略，反而弄得愈來愈糟。

對於前行政院長陳冲以戰國名家蘇秦的「戰國策」形容川普的各個擊破策略，趙少康也呼應指出，川普就是要用分化策略來談判，因此非美國家如何團結，取消關稅與非關稅壁壘，是唯一的一條路。對於政府出動國安基金、四大基金來救市，他指出，政府可運用的資源雖然很多，目前卻沒有達到效果，是因為點火只能救一時，雖能救急卻不能救窮，非美國家的團結才是出路。

東吳大學巨量資料管理學院講座教授朱雲鵬指出，全球非美國家能否形成新的自由貿易體系？或是全球化隨著關稅戰爭而分崩離析走向瓦解？將是後續觀察重點。他也認為，除非美國廢除北美自由貿易協定，否則透過加拿大、墨西哥，美國仍會在全球化影響之下，尤其台灣輸出美國最大物資，並非半導體而是電子、工具機械等產品，而這些大廠都在墨西哥有設廠。

朱雲鵬認為，現在唯一能制得了川普的是明年美國期中選舉，例如美國沃瑪百貨上貨架已空，現在民眾對通膨嚴重的預期心理，倘若川普能被制約，大陸又放軟身段願談：「只要這二邊可開始談，美股就會回升！」但若雙方持續僵局，就會每況愈下。

他也以經濟學人的封面示意圖指出，美國早已非20、40年前的美國，占全球進口值已降至15.9%，美國以外的進口市場占全球總進口值的84.1%，另外，據2016年中國對美國前十大出口企業，台商就有8家，所以台灣並非隔岸觀火，而是身在其中，包括廣達、鴻海、華碩、仁寶四大上市公司都在其中，這些廠商之後仍會健在，因為早在10年、20年以前就有全球布局，而且電腦不只賣到美國，所以除非美國廢北美自由貿易協定，否則這些公司仍有出路。

台大政治系教授蘇宏達對於第一線企業所受衝擊指出，包括出售報價、進口及投資規畫都是企業正面臨的難題，政府要對此採取立即行動，否則每一天資源都在流失。他指出，加拿大汽車廠已有裁員、破產，而亞洲更是最大的重災區，會否促進一步亞洲的貿易整合，是下一個要關注的重點。他並強調，美國以善意為基礎的全球霸權已不再，台灣要面對的是正在孤立的美國，和正在快速崩解的全球貿易秩序。

聶建中預期，接下來有四個結果，全球經濟受傷，通膨一定會增加，還有產業的斷層，及美國科技投資的提升，對於後續發展，聶建中認為由於中國已強調「奉陪到底」，國際實力將如何此消彼長，甚至出現另類的經貿整合，將成為觀察重點。