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川普喊藥廠重回美國本土生產 台製藥業提3見解

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
針對美國關稅新措施，台灣製藥業者直言，目前仍待觀察川普動向，並強調如何穩定國內藥品供應鏈是首要之務，同時思考健保藥價的調整，並鼓勵多使用學名藥。路透
針對美國關稅新措施，台灣製藥業者直言，目前仍待觀察川普動向，並強調如何穩定國內藥品供應鏈是首要之務，同時思考健保藥價的調整，並鼓勵多使用學名藥。路透

美國對各國徵收對等關稅在台灣時間今天中午12:00生效。美國總統川普昨揚言，將針對藥品推出關稅，「迫使藥廠重回美國本土生產」；台灣製藥業者直言，目前仍待觀察川普動向，並強調如何穩定國內藥品供應鏈是首要之務，同時思考健保藥價的調整，並鼓勵多使用學名藥。

川普預測，一旦開徵藥品關稅，製藥商將「離開中國、離開其他地方」，回流美國。他的談話被外界解讀為對全球藥品供應鏈的又一次重大衝擊，也可能牽動包括瑞士、印度和台灣在內的主要製藥出口國動向。

台灣製藥工業同業公會理事長黃榮男表示，中美關稅是否影響我國外銷美國的藥品，仍有待觀察川普的動向，以及各國談判的結果，公會也持續密切關心國內製藥業者，目前尚未啟動相關行程程序。

針對美國關稅制度新篇章對台灣藥品的影響，台灣製藥工業同業公會提出看法如下：

1. 藥品是國防工業，所謂「攘外必須安內」，如何穩定國內藥品供應鏈是首要之務。世界各國的原料很多都是來自國外，若他國因關稅問題造成原物料短缺時，萬不得已的情況下，我國廠商必須更換原物料來源時，在現有的機制下食藥署是否有因應的彈性機制。

2. 台灣健保藥價是政府單一給付價，且市售價不能高於健保價，因此無法反映通膨帶來的成本上漲，雖然健保每年有藥價調整機制，但若整體的通膨導致成本變高，健保署該如何反映在藥價上，讓廠商穩定，且不造成大量缺藥的情況。

3. 外銷是國家整體問題，所謂「國造國用」，藥品是人命關天的事情，在掌控品質和價格之下，政府或許可在此時鼓勵多使用國產學名藥。國內製藥業最大的任務是讓供應鏈穩定，希望和政府一起努力建立穩定的機制，以維護國人的健康。

川普 關稅

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