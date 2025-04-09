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因應32%關稅 陳冲：分散市場、努力簽自由貿易協定

中央社／ 台北9日電
中廣公司舉辦「32%關稅，台灣何去何從」研討會，新世代金融基金會董事長陳冲出席。記者林伯東／攝影 林伯東
中廣公司舉辦「32%關稅，台灣何去何從」研討會，新世代金融基金會董事長陳冲出席。記者林伯東／攝影 林伯東

美國對台課徵對等關稅32%，前行政院長陳冲今天說，台灣短期面對的是談判，台灣與美國沒有邦交，在談判立場上可能會辛苦一點；長期方面，他建議分散市場，及努力簽訂自由貿易協定。

中廣公司今天舉辦「32%關稅，台灣何去何從」研討會，邀請陳冲、東吳大學商學院教授朱雲鵬、台灣大學政治系教授蘇宏達、淡江大學財務金融學系教授聶建中與中廣前董事長趙少康。

陳冲表示，台灣以不報復、零關稅的辦法想與美國談，他認為在學理上來說，這不是很差的方法，但不差的方法是否適合台灣，還是要看體質，像台灣與許多國家沒邦交、與主要貿易夥伴沒有FTA，尤其與美國沒有，這樣的方法也許並非對症下藥。

陳冲認為，台灣短期作法是談判，但不要忘記，目前排隊談判的國家，都與美國有邦交，台灣是唯一沒有邦交的，所以在談判立場上可能會辛苦一點；至於長期方面，分散市場絕對是一個方法，以及努力去簽訂自由貿易協定。

聶建中指出，面對美國，國際反應兩極，採取報復性關稅的代表為中國與歐盟，採投降性關稅的有越南與台灣，其中越南是籌碼交換，台灣則是全程繳械；而台灣採取不報復的零關稅思維，不切國際現實，也不符合民眾需求，台灣不應全程繳械，加上台灣對美國的談判管道不足，態度又不硬，恐怕只會愈談愈糟。

趙少康表示，大家都在擔心第三次世界大戰，事實上現在已經在打第三次世界大戰，就是經濟、經貿大戰。美國已不是原來的美國，台灣不能完全只靠美國，民進黨策略就是百分之百靠向美國，但現在百分之百靠向美國也沒用，現在全世界在重組結盟，像是歐盟本來討厭中國大陸，但現在也要與中國大陸談。

趙少康說，台灣在世界重組、結盟時，不能只靠美國，中國大陸雖問題仍多，但市場大，其他國家也想開發中國大陸市場，台灣要不要這市場，是否仍要繼續抗中保台；當世界重組都在拉攏大陸時，台灣難道非要與大陸作對嗎，這對台商有利嗎，政府總要拿些辦法出來。

川普 關稅

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