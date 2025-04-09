快訊

獨／融資追繳令萬箭齊發！壽險公司湧現解約潮 櫃檯人員加班趕工

狂跌3天！國安基金攔不住 台股收盤續挫逾千點、台積電跌至785元

「創意私房會員」北市狼師偷拍少女9年 求交保再押2月

零關稅衝擊農業 農民重申恐成國安危機

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
在川普公布關稅政策的3天後，賴清德總統終於在6日透過8分鐘的影片向台灣民眾信心喊話，強調將從台、美雙方「零關稅」開始談起，但引起農業界擔憂。圖／取材自台總統府影片
在川普公布關稅政策的3天後，賴清德總統終於在6日透過8分鐘的影片向台灣民眾信心喊話，強調將從台、美雙方「零關稅」開始談起，但引起農業界擔憂。圖／取材自台總統府影片

美國對台灣實施32%對等關稅，今天正式上路。賴清德總統提出擴大對美採購以降低貿易逆差，其中包括農產品的採購；農民代表今天在中央畜產會董監事會上重申，農畜產品絕對不能零關稅，假如對美讓步調降關稅，產業界勢必措手不及。

全國養雞協會理事長邱時恩在中央畜產會董監事會後受訪表示，現在國內糧食自給率已經夠低了，調降關稅對農業衝擊一定會非常大，甚至演變成國安問題。

邱時恩以白肉雞為例，國產雞肉的優勢是生鮮，美國進口的冷凍雞肉抵台可能都已經半年，解凍後肉質也差了很多，而國人喜歡吃雞腿，美國人反而不愛吃，所以便宜的雞腿剛好是我們需求的，分切後的骨腿，國產的每公斤約140元，美國進口的大概只有90元，明顯的價差就擺在那，假如我們對美國的關稅再調降，就很難再保有有競爭力了。

另針對國內對熟食雞肉仍未標示原料原產地部分，邱時恩說，進口的雞肉大多用在加工廠，標示上會有困難，因為可能都不是同一批雞肉，但當然希望末端熟食產品也能標示雞肉產地，但沒有法源的話就沒有約束力，衛福部仍舊不同意標示。

邱時恩說，白肉雞產業都是農企業在掌握，但農民很難與之議價，政府應該協助農民在飼料、雛雞價格上和農企業來協調，否則價格居高不下，高昂的生產成本遑論競爭力。

至於產業升級部分，邱時恩指出，智能雞舍、設備更新、因應氣候變遷的雞舍溫控等都要持續進行，但有些審查委員太嚴格，驗收都偏嚴，也導致農民申請情況不如預期。

邱時恩強調，進口白肉雞則是20%，但如果進口量超過前一年的總額，就會增加自我防衛關稅6%，也就是白肉雞的關稅會變成26%，希望這次的與美國的談判，最好的情況就是關稅都不要動，擔憂即使關稅稍微調降，雞肉進口商就會大量解禁，產業少了關稅保護也會措手不及。

蔡姓農貿業者表示，32%關稅對出口到美國的農產品影響較大，對台灣真正影響的是我們對美關稅的調降，以及對美國點名的關稅貿易障礙讓步，政府早就應該對美國農貿展開風險評估，但目前為止都有嗎？

農業部回應，末端熟食雞肉標示是由衛福補主責，至於與農企業針對價格協調部分，假如有需要，政府會提供相關協助。

川普 關稅

延伸閱讀

對中再加徵84%關稅生效 美中貿易戰大幅升級

影／面對美32%關稅 陳冲：台灣恐成「高關稅孤島」

大江：美國關稅轉為區域機會 擴充美國與印度等產線

關稅襲來 印尼籲防中國大陸傾銷、養蝦業訂單受衝擊

相關新聞

我列美關稅優先協商名單？蔡明彥：對方還在討論

美國政府宣布對等關稅政策，引發全球產業經貿大震盪，對於我方是否已經列入美國的協商談判對象？甚至有沒有可能在最後關頭獲得暫...

川普想用關稅填補財政窟窿 錢還沒拿夠談判都是枉然

美國總統川普宣布對全球加徵關稅，背後的目的何在，大家一直議論紛紛。由於正式開始實施時間是4月9日，各國都手忙腳亂，非常緊張，希望在此之前，能夠排上號，先表示誠意讓美國得以寬限時間，華爾街也不時傳出可能會暫緩90天的消息，股市上下翻騰。 但是現在看來，都是枉然，美國就是要先徵關稅，填補財政虧空，這不是陰謀，而是川普的陽謀。

美對等關稅今午生效 張善政揭「一出路」台應急起直追

美國提高各國關稅預計今午生效，桃園市長張善政今在市政會議表示，美提高關稅影響全台製造業甚鉅，雖目前桃園尚未有企業放無薪假...

川普喊藥廠重回美國本土生產 台製藥業提3見解

美國對各國徵收對等關稅在台灣時間今天中午12:00生效。美國總統川普昨揚言，將針對藥品推出關稅，「迫使藥廠重回美國本土生...

零關稅衝擊農業 農民重申恐成國安危機

美國對台灣實施32%對等關稅，今天正式上路。賴清德總統提出擴大對美採購以降低貿易逆差，其中包括農產品的採購；農民代表今天...

度美國高關稅難關 農業部祭6大措施共180億

迎戰美國高關稅，農業部長陳駿季今天到台南與蘭花產業座談，農糧署簡報支持方案，除提升產業競爭力、開拓多元內外銷市場，並且穩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。