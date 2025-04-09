零關稅衝擊農業 農民重申恐成國安危機

美國對台灣實施32%對等關稅，今天正式上路。賴清德總統提出擴大對美採購以降低貿易逆差，其中包括農產品的採購；農民代表今天在中央畜產會董監事會上重申，農畜產品絕對不能零關稅，假如對美讓步調降關稅，產業界勢必措手不及。

全國養雞協會理事長邱時恩在中央畜產會董監事會後受訪表示，現在國內糧食自給率已經夠低了，調降關稅對農業衝擊一定會非常大，甚至演變成國安問題。

邱時恩以白肉雞為例，國產雞肉的優勢是生鮮，美國進口的冷凍雞肉抵台可能都已經半年，解凍後肉質也差了很多，而國人喜歡吃雞腿，美國人反而不愛吃，所以便宜的雞腿剛好是我們需求的，分切後的骨腿，國產的每公斤約140元，美國進口的大概只有90元，明顯的價差就擺在那，假如我們對美國的關稅再調降，就很難再保有有競爭力了。

另針對國內對熟食雞肉仍未標示原料原產地部分，邱時恩說，進口的雞肉大多用在加工廠，標示上會有困難，因為可能都不是同一批雞肉，但當然希望末端熟食產品也能標示雞肉產地，但沒有法源的話就沒有約束力，衛福部仍舊不同意標示。

邱時恩說，白肉雞產業都是農企業在掌握，但農民很難與之議價，政府應該協助農民在飼料、雛雞價格上和農企業來協調，否則價格居高不下，高昂的生產成本遑論競爭力。

至於產業升級部分，邱時恩指出，智能雞舍、設備更新、因應氣候變遷的雞舍溫控等都要持續進行，但有些審查委員太嚴格，驗收都偏嚴，也導致農民申請情況不如預期。

邱時恩強調，進口白肉雞則是20%，但如果進口量超過前一年的總額，就會增加自我防衛關稅6%，也就是白肉雞的關稅會變成26%，希望這次的與美國的談判，最好的情況就是關稅都不要動，擔憂即使關稅稍微調降，雞肉進口商就會大量解禁，產業少了關稅保護也會措手不及。

蔡姓農貿業者表示，32%關稅對出口到美國的農產品影響較大，對台灣真正影響的是我們對美關稅的調降，以及對美國點名的關稅貿易障礙讓步，政府早就應該對美國農貿展開風險評估，但目前為止都有嗎？

農業部回應，末端熟食雞肉標示是由衛福補主責，至於與農企業針對價格協調部分，假如有需要，政府會提供相關協助。