快訊

獨／融資追繳令萬箭齊發！壽險公司湧現解約潮 櫃檯人員加班趕工

狂跌3天！國安基金攔不住 台股收盤續挫逾千點、台積電跌至785元

「創意私房會員」北市狼師偷拍少女9年 求交保再押2月

度美國高關稅難關 農業部祭6大措施共180億

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
迎戰美國高關稅，農業部今天到台南與蘭花產業座談，農糧署簡報支持方。記者鄭惠仁／攝影
迎戰美國高關稅，農業部今天到台南與蘭花產業座談，農糧署簡報支持方。記者鄭惠仁／攝影

迎戰美國高關稅，農業部長陳駿季今天到台南與蘭花產業座談，農糧署簡報支持方案，除提升產業競爭力、開拓多元內外銷市場，並且穩定原輸美的產品持續銷售，鼓勵拓展高端外銷市場。他也提醒，在此關頭，業者間的互助相當重要，如提供溫室以利內銷，一起度過難關，化危機為轉機。

農糧署在簡報中指出，雖然我國和美國的貿易，我方是順差，但農產貿易方面是逆差，美國農產品輸台的進口金額36.9億美元，台灣輸美農產品出口是8.9億元，主要出口項目包括花卉及花卉種苗、毛豆、茶葉、水產品等，2022年起美國已成為台灣第一大外銷市場。

台灣蝴蝶蘭的競爭對手國是大陸、越南及荷蘭，其中荷蘭被美國課徵的關稅20%，遠低於我國32%。分析美國高關稅對蝴蝶蘭產業衝擊的風險，指花卉非民生必需品，雖然台灣蝴蝶蘭開花品質好有市場區隔，但關稅成本轉嫁消費者，長期價揚會使消費者漸失購買意願。美國消費市場需求減弱，將使供應鏈遲滯，影響供貨暢通。荷蘭具有落地生產的優勢，被加徵的關稅也較我國低，但美國當地經營成本高，短期間要大幅擴張不易。

農糧署指出，台灣蝴蝶蘭2024年外銷值49.4億，占花卉外銷值65.4億的76%，出口以美國19.7億最多，其次是日本25%、越南11%、加拿大7%、澳洲5%，因此美國是台灣蝴蝶蘭重點外銷市場，台灣應積極拓展及他市場。

為了度過這次難關，農業部祭出3面向6大措施共180億，協助對象為有輸美外銷實績或其他外銷供應鏈關聯產業的農漁經營者。其中金融支持24億，為農業貸款利率加碼補貼；提升產業競爭力84億，開拓多元市場72億。蝴蝶蘭部分的支持方案，包含補助設置完善的冷練生產設施、支持集貨包裝作業費、品種檢測及技術服務、協助取得國際認驗證。

川普 關稅

延伸閱讀

川普對等關稅32% 卓榮泰下午四時說明因應對策

撥補農業基金遭刪 陳駿季：恐影響救災需先借支

逾24億補貼去年農業用電差額 陳駿季：若再漲用專案爭取經費

美國將對進口農產品加徵關稅 陳駿季：不只針對台灣 密切關注

相關新聞

我列美關稅優先協商名單？蔡明彥：對方還在討論

美國政府宣布對等關稅政策，引發全球產業經貿大震盪，對於我方是否已經列入美國的協商談判對象？甚至有沒有可能在最後關頭獲得暫...

川普想用關稅填補財政窟窿 錢還沒拿夠談判都是枉然

美國總統川普宣布對全球加徵關稅，背後的目的何在，大家一直議論紛紛。由於正式開始實施時間是4月9日，各國都手忙腳亂，非常緊張，希望在此之前，能夠排上號，先表示誠意讓美國得以寬限時間，華爾街也不時傳出可能會暫緩90天的消息，股市上下翻騰。 但是現在看來，都是枉然，美國就是要先徵關稅，填補財政虧空，這不是陰謀，而是川普的陽謀。

美對等關稅今午生效 張善政揭「一出路」台應急起直追

美國提高各國關稅預計今午生效，桃園市長張善政今在市政會議表示，美提高關稅影響全台製造業甚鉅，雖目前桃園尚未有企業放無薪假...

川普喊藥廠重回美國本土生產 台製藥業提3見解

美國對各國徵收對等關稅在台灣時間今天中午12:00生效。美國總統川普昨揚言，將針對藥品推出關稅，「迫使藥廠重回美國本土生...

零關稅衝擊農業 農民重申恐成國安危機

美國對台灣實施32%對等關稅，今天正式上路。賴清德總統提出擴大對美採購以降低貿易逆差，其中包括農產品的採購；農民代表今天...

度美國高關稅難關 農業部祭6大措施共180億

迎戰美國高關稅，農業部長陳駿季今天到台南與蘭花產業座談，農糧署簡報支持方案，除提升產業競爭力、開拓多元內外銷市場，並且穩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。