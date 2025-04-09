度美國高關稅難關 農業部祭6大措施共180億

迎戰美國高關稅，農業部長陳駿季今天到台南與蘭花產業座談，農糧署簡報支持方案，除提升產業競爭力、開拓多元內外銷市場，並且穩定原輸美的產品持續銷售，鼓勵拓展高端外銷市場。他也提醒，在此關頭，業者間的互助相當重要，如提供溫室以利內銷，一起度過難關，化危機為轉機。

農糧署在簡報中指出，雖然我國和美國的貿易，我方是順差，但農產貿易方面是逆差，美國農產品輸台的進口金額36.9億美元，台灣輸美農產品出口是8.9億元，主要出口項目包括花卉及花卉種苗、毛豆、茶葉、水產品等，2022年起美國已成為台灣第一大外銷市場。

台灣蝴蝶蘭的競爭對手國是大陸、越南及荷蘭，其中荷蘭被美國課徵的關稅20%，遠低於我國32%。分析美國高關稅對蝴蝶蘭產業衝擊的風險，指花卉非民生必需品，雖然台灣蝴蝶蘭開花品質好有市場區隔，但關稅成本轉嫁消費者，長期價揚會使消費者漸失購買意願。美國消費市場需求減弱，將使供應鏈遲滯，影響供貨暢通。荷蘭具有落地生產的優勢，被加徵的關稅也較我國低，但美國當地經營成本高，短期間要大幅擴張不易。

農糧署指出，台灣蝴蝶蘭2024年外銷值49.4億，占花卉外銷值65.4億的76%，出口以美國19.7億最多，其次是日本25%、越南11%、加拿大7%、澳洲5%，因此美國是台灣蝴蝶蘭重點外銷市場，台灣應積極拓展及他市場。

為了度過這次難關，農業部祭出3面向6大措施共180億，協助對象為有輸美外銷實績或其他外銷供應鏈關聯產業的農漁經營者。其中金融支持24億，為農業貸款利率加碼補貼；提升產業競爭力84億，開拓多元市場72億。蝴蝶蘭部分的支持方案，包含補助設置完善的冷練生產設施、支持集貨包裝作業費、品種檢測及技術服務、協助取得國際認驗證。