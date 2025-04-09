我列美關稅優先協商名單？蔡明彥：對方還在討論

美國政府宣布對等關稅政策，引發全球產業經貿大震盪，對於我方是否已經列入美國的協商談判對象？甚至有沒有可能在最後關頭獲得暫緩？國安局長蔡明彥在面對民進黨立委王定宇的質詢時透露，我方爭取這樣的機會「目前對方還在討論」。

美國政府宣布對等關稅政策，蔡明彥證實，賴總統要求國安團隊啟動對美戰略對話，我方在上周末就已表達立場及提案，這也獲得白宮資深官員的證實。

民進黨立委王定宇詢問，美國白宮官員出面證實，是否代表我方的談判已被放在進程中了？蔡明彥回應「有這樣的機會」，他指出雙方已經啟動戰略溝通機制，要看對方審核過程中究竟哪些國家可列入協商的名單。

王定宇追問「是否可能有優先協商的名單？」蔡回應據他的理解「目前對方還在討論」，我方爭取這樣的機會，不過有些東西還在進行中。

王定宇進一步詢問，我方有沒有可能在對等關稅上路的最後關頭獲得暫緩？蔡明彥回應還沒到那個階段，目前重點工作在列可啟動關稅協商的國家名單。不過面對王定宇的追問，蔡明彥透露「他們有在討論各種狀況」，也針對已經表達協商的國家有在做一些討論「一切正在發展中」。

王定宇追問，目前正在美國進行特殊管道安全協商的國安會祕書長吳釗燮是否也談到關稅議題？蔡明彥回應他不適合替國安會回答。