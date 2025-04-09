業者籲政府組國家隊到美國設蘭花苗場 陳駿季強調專案處理

美國課徵高關稅，重創蘭花業者，農業部長陳駿季今天在台南市台灣蘭花生物科技園區與蘭花等花卉業者座談，農業部除祭出貸款優惠及鼓勵拓展市場的獎勵措施，強調如何支持蘭花等業者是重點。多名業者建議組國家隊到美國或其他國家設置苗場，陳駿季強調會以專案來處理，壯大蘭花產業國外勢力。

陳駿季說，美方突然調高關稅，雖有不合理處，但現階段要接受，政府會協助業者調適並給予支持，並採取短、中、長期的支持措施。就短期而言，包含已經在走的訂單，若貨櫃已經出港要怎麼辦處理等。他說，會先走金融支持，貸款利率比原來再降1.5%，讓業者有資金面對挑戰。

陳駿季強調，美國是台灣重要貿易夥伴，不希望這個市場不見，除了持續努力開拓這個市場，也開拓其他新興市場，就如之前新冠疫情，並沒有不進攻美國市場。他說，未來關稅可能會調降，但不會快，此過渡期不能放棄，以免讓其他國金趁虛而入。

他說，農業部推出支持方案，不僅獎勵開拓美國的市場，也獎勵開拓其他國家市場，而在此過渡期，國內也會推出促銷方案，鼓勵民眾購買蘭花。另，中長期方面，也會有相關方案支持，提升體質，希望透過座談會聽取意見，並滾動式檢討，讓支持方案能更發揮效益。

立委賴惠員表示，此波衝擊更勝於新冠肺炎疫情，面對最大對手荷蘭，政府應趕快伸出援手，補貼措施應再優惠，提高貸款金額。多名蘭花業者認為，荷蘭在美國有兩個藍畫種苗場，占了美國泰半市場，這場關稅戰，荷蘭在競爭上更具優勢，台灣應該結合蘭花業者組國家隊，不僅要在美國投資蘭花苗場，也應在適合的國家投資生產蘭苗，從瓶苗、小苗、到中苗、大苗。台灣有品種優勢，也有很好的技術，不應該有到外國投資，根會流失的心態，向外投資才能壯大實力。

蘭花業者也反映，種苗培育花的時間長，提醒農業部在支持方案上要把這點考量進去，也有切花業者反映，除了32%關稅，原來就有6.4關稅，加起來是38.4關稅，受此衝擊，清明節假期憂心到睡不著覺。而要銷往美方的母親節用切花，對方已經準備不訂了，目前正和對方討論關稅分攤問題，「能撈幾張單就撈幾張」。