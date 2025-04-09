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南投縣長許淑華邀企業討論關稅 廠商最擔心銀根被抽

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華今天邀集企業、廠商會商，協助業者減輕關稅衝擊。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華今天邀集企業、廠商會商，協助業者減輕關稅衝擊。圖／南投縣政府提供

美國祭出高關稅，對產業是一大衝擊。南投縣長許淑華今天邀集南投縣工廠企業會商因應方式。業者最擔心，高關稅影響產品外銷，沒有資金收入，更無法應付貸款，希望政府協助，讓銀行對貸款展延本金先還利息，讓公司可以營運，員工也不用擔心失業。

南崗、竹山兩大工業區及其他工商企業，是南投經濟的重要支柱，更是許多家庭的生計依靠。南投縣政府已盤查機械零件、塑膠製品等衝擊嚴重的工廠、企業，了解業者困境與需求，縣長許淑華今天與企業面對面討論，協助企業共同面對高關稅衝擊。

南投縣政府表示，南崗和竹山工業區登記機械設備製造業、塑膠製品製造業工廠約110家，其中外銷美國工廠17家，工廠主要訴求以進行關稅談判、減稅、電費、貸款等優惠補助。另外產業園區廠商約32家，受影響13家，出口到美國的有7家，以金屬加工、食品製造業為主，業者訴求為降息、提供優惠補助方案。

參與今天會議的還有中華民國工業區聯合總會副總會長董正宗、南崗工業區廠商協進會理事長粘清泉、竹山工業區廠商協進會理事長謝祝生、南投縣中小企業協會理事長張永昌、南投縣工業會理事長黃志明、南投縣商業會理事長廖俊哲、南投縣進出口公會榮譽理事長洪永富等人。

張姓業者說，南投縣中小企業長期依賴外銷，如今關稅成本暴增，廠商面臨的是減產，等不到甚至取消訂單，不僅少了收入，更要面對資金調度的問題，一旦周轉困難，除了難以維持營運，衝擊員工生計。

會議廠商提出主要訴求，1、亟需銀行對貸款本金展延，優先支付利息；2、銀行不要抽銀根，避免業者因資金周轉不靈影響經營；3、電費優先凍漲。公會也提醒廠商先備好紓困申請文件，以利快速申辦中央補助事宜。

許淑華說，透過中台灣區域治理平台，8縣市首長已經呼籲公股行庫不要抽銀根，8縣市將聯手擴大美國以外的市場，透過公協會精準選定目標，補助廠商參展或辦展，並呼籲政府爭取美國降低關稅外，能責成外交經貿系統，審視其他國家關稅障礙的問題。

許淑華強調，無論是透過地方紓困計畫協助，或彙整企業意見向中央建言，縣府都會與在地產業並肩前行，成為企業最堅強的後盾。

南投縣長許淑華今天邀集企業、廠商會商，協助業者減輕關稅衝擊。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華今天邀集企業、廠商會商，協助業者減輕關稅衝擊。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華今天邀集企業、廠商會商，協助業者減輕關稅衝擊。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華今天邀集企業、廠商會商，協助業者減輕關稅衝擊。圖／南投縣政府提供

川普 關稅

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