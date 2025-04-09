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880億補助王惠美指企業界摸不到邊 帝寶車燈許叙銘也說話了

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（右二)與國際車燈大廠帝寶工業總裁許叙銘（右一 )今天參加鹿港轉運站動土典禮，也對面臨美國對等關稅提出看法。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美（右二)與國際車燈大廠帝寶工業總裁許叙銘（右一 )今天參加鹿港轉運站動土典禮，也對面臨美國對等關稅提出看法。記者林宛諭／攝影

美國對等關稅今天實施，彰化縣長王惠美說，政府雖已提出880億補助輔導方案，但企業界仍摸不到邊，最重要的是「雨天不能收傘」，銀行的融資應更靈活，讓產業在困難時刻能活得下去；在地國際車燈大廠帝寶工業總裁許叙銘則說，希望政府在所得稅、資金等都能提供給企業協助，幫大家度過難關。

許叙銘今天參加彰化縣鹿港轉運站動土典禮時表示，面對關稅衝擊，企業只能慢慢調適，業界也希望政府能出點力，幫助大家度過難關，「客人是最大」，全部資源都在客人那邊，業界能動的資源有限，希望政府在所得稅、資金等都能協助企業，而雖有關稅問題，但畢竟是短暫的，勞工仍普遍缺乏，勞工政策還需政府再加強。

許叙銘說，他們的產品銷美比重約三、四成，獲利還是要持續不斷啊，目前還能維持去年水準，但壓力當然也存在。

王惠美說，政府雖已提出880億補助輔導方案，但企業界仍摸不到邊，希望政府能盡速盤點面臨美關對等關稅的損害點，才能精準做輔導方案，最重要的是「雨天不能收傘」，銀行的融資應更靈活，讓產業在困難時刻能活得下去，而且可能會有失業問題，社會安全網也都需要再強化，讓中央與地方一起努力度過難關。

王惠美也說，若企業的生意重心主要在美國，像彰化水五金等佔七成以上，要面臨很大問題，有些美國客戶已要求台灣供應鏈半年內放假，企業馬上要面臨的可能是裁員或員工無薪假，是否影響到員工生活，需不需要做社會救助，縣府已在研擬如何因應，等待中央輔導方案下來後，地方政府會加強協助。

川普 關稅

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