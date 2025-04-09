川普關稅海運裝載率降5％ 交長：已有貨主取消訂艙

美國總統川普宣布對等關稅，引發全球市場動盪，立委憂心恐衝擊國內觀光旅遊業及飛機客貨運，交通部長陳世凱今天指出，關稅對整體經濟必然有影響，有些廠商針對高關稅開始觀望，導致5月底前海運貨物裝載率下降3至5％，目前海運裝載運仍有70至80％，後續會密切觀察。觀光署長周永暉則表示，會高度關注。

陳世凱今赴立法院交通委員會進行專案報告並備質詢，立委洪孟楷質詢時表示，2024年世界觀光客造訪人數最多的國家排行榜，台灣排名15名，倒數第二，僅贏過菲律賓，第一名為中國大陸650.7萬人、土耳其510.2萬人居次、泰國390.8萬人排名第三，日本第四、馬來西亞第五。

洪孟楷表示，美國關稅影響很多產業，導致經濟下滑、通膨、失業率等，這些都是影響旅遊動能的原因之一；另外，立委何欣純也質疑，總統賴清德對此提出擴大對美採購以降低貿易逆差，航空公司購機能否納入。

陳世凱表示，美國關稅確實影響甚鉅，但實際影響多少各國尚未有數字，台灣關稅是否維持32％也還沒確定。觀光衝擊部分目前還看不出來，但觀光對景氣好壞特別敏感，以去年為例，匯率影響到旅遊意願，若關稅造成經濟下滑，觀光署已把這個變數列為重要參考指標，後續會密切關注；周永暉也強調，觀光署對此責無旁貸，會高度關注並觀察因應。

陳世凱進一步指出，美方關稅政策確實對海運影響程度，主要與美進口商針對美關稅政策擬調整採購地點較具關聯，已接獲部分貨主來電取消訂艙，5月海運的裝載率稍微下降約3至5%，預估國際航商初估美國出口航線訂艙狀況至5月將逐漸趨緩，影響幅度不大，海運裝載運仍有70%至80%。

陳世凱表示，航運業及商務往來都可能受經濟影響，像是高鐵現在很多人搭乘，其中大多是因為商務需求，若商務行為下降，是否還受影響還要再觀察，政府針對這個方面一定都有準備，交通部針對轄管的各個單位也會做準備。

而股災是否影響國旅市場？陳世凱指出，觀光業受到景氣的影響相當大，希望股災不要影響到太多人的生計，盼國旅還是能夠維持得很好。

另外，針對賴清德總統擴大對美採購，陳世凱強調，國籍航空購機計畫很早就在進行，現在只是按照先前規畫，目前因尚未交機，案子還不能完全確定，明年、後年交機付款時，對採購一定會有影響，在每年付款的過程當中，也增加台灣對美採購的額度。

至於交通部其他轄管領域會不會受高關稅影響？陳世凱表示，若整體景氣有變化的話，航運業也會受到一些影響，商務行為下降也可能會影響高鐵等商務導向的產業，交通部針對轄管各單位及領域會持續觀察並做準備。