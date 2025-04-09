美關稅衝擊員工憂 桃電子工會提3大訴求

美國總統川普對等關稅今天生效，衝擊國內產業， 多產業員工擔心面臨工作不保或休無薪假，民代接到不少產業員工反應擔心，桃園市電子業產業工會表示，政府要審慎評估企業申請各項補貼及補助，不得有資遣、裁員、違法解雇或實施無薪假等3大訴求，否則停止企業補貼或收回補助。

立委魯明哲、呂玉玲及市議員舒翠玲連日接到不少企業員工反應，擔心加徵關稅風暴，會造成訂單被抽單，一旦訂單銳減，員工都擔心再度重演疫情期間企業裁員、減薪或休無薪假的日子，3立委議員說，將促請政府補助措施協助企業時，必須顧及勞工的工作權保障。

桃園市電子業產業工會理事長劉恩旖表示，面對突發而來關稅風暴，大部分企業都措手不及，尚無有顯動作，但可以預期會響人力晉用，可能採取遇缺不補等措施，政府要祭出補貼或補助，該工會開會後提出3大訴求，希望企業不要裁員解僱，應優先申請資源度過難關，也呼籲政府重視企業員工心聲。

桃園市電子業產業工會前理事長趙建輝說，關稅案是對非美國設廠企業加徵關稅，台灣加徵關稅32%壓力，對佈局全球的跨國大型企業衝擊還好，但對國內中小企業衝擊巨大，政府祭出880億補貼政策，應以中小企業補貼為主，並要求企業必須照顧勞工權益。

劉恩旖表示，該電子業產業工會3大訴求，第1是政府跨部會整合解決措施，確保企業申請各項補貼及補助，不得有資遣、裁員、違法解雇情事，亦不得違法實施無薪假，應循勞動部減班休息政策依法辦理。

第2是政府透過勞保局投保名冊與薪資級距資料勾稽，查核申請補助或補貼企業確保無受僱人數及薪資級距異常，否則應停止補貼或收回補助；第3是政府對嚴重違反勞動法令的企業申請各項補貼及補助審慎評估，必要時不予核准申請補貼及補助案，保障勞工權益。