美關稅來襲 外交部：強調台美共享利益、打造非紅供應鏈

立法院外交及國防委員會邀請外交部長林佳龍明（10日）等相關部會，說明美國新關稅政策的應對，外交部在會前提供的書面報告中重申賴清德總統的應變五策，也透過台美既有對話管道，對美強調雙方共享的深刻經貿利益；此外，面對中國帶來的地緣政治挑戰，我國將持續與民主夥伴合作打造非紅供應鏈，提升台灣戰略地位。

報告詳述賴總統的五項應變策略，對應的具體做法包含，擴大對美採購以降低貿易逆差，以及擴大對美投資讓雙邊經貿合作更緊密，也提升台灣的經貿戰略地位。

在擴大投資美國方面，台積電加碼投資被列為白宮重要政績，我國企業也響應美國商務部舉辦的選擇美國投資高峰會（Select USA Investment Summit），外交部持續與相關部會協助台灣業者了解赴美投資環境。

外交部指出，台灣將持續對美強調，「台美產業貿易結構互補，台灣是美國重建製造業及鞏固高科技領導地位中不可或缺的重要夥伴，盼藉此尋求台美雙方貿易平衡的合理性」；此外，我方將持續透過台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）等既有機制，討論雙方關切議題，並透過與美國行政與國會部門合作，持續推動解決台美雙重課稅。

報告重申，台灣將持續與民主夥伴合作打造非紅供應鏈，來對抗中國主導的紅色供應鏈及低價傾銷的衝擊；而美國政府對抗衡中國日益擴散的不當影響力及在各國的滲透，也積極鼓勵邦交國維持與台灣的邦誼，並鼓勵世界各國強化與台灣的互動，我方將持續與美方就各項榮邦及固邦工作研議具體做法，與川普政府推進相關合作。

陸委會在報告中分析，同樣面臨美國高關稅手段的中國大陸，其經濟成長將受到影響，GDP年增率下修1到2.4個百分點；此外，美中關稅戰急劇升高，美中經貿衝突呈現以戰止戰情勢，研判中國大陸不會輕易妥協退讓；分析指出，中國大陸將以中國特色的多邊主義和區域主義，抗衡美國總統川普的單邊主義。

陸委會重申賴總統的五項因應策略並指出，政府將持續搜集中國大陸與國際經貿情勢，評估對中國大陸、台灣和兩岸經貿關係的影響，並持續調整做法，以強化台灣產業及經濟安全、主體性與韌性。

陸委會指出，政府將持續關注美中後續互動，持續對美說明我方不卑不亢和維持現狀的兩岸政策立場，爭取協商降低對等關稅，透過國際戰略溝通、建立民主供應鏈與經貿往來，共同捍衛台海及區域的和平穩定。