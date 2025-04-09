支援關稅衝擊 台中產發基金加上第二預備金共34億元可動用

美國宣布調高對台關稅到32%，衝擊全台產業，台中做為製造業重鎮受創尤深，市長盧秀燕表示將擴大企業海外參展補助與失業救濟等等，目前可用的財源包含產業發展基金與第二預備金，共34億餘元，若不夠用會再向市議會申請編列特別預算。

盧秀燕今天赴市議會施政總報告，表示美方宣布調高關稅後，台灣恐面臨產業倒閉、出走與勞工失業潮，市府周一連開4場會議，已提出4大對策與2大訴求，包含調查受損情形、擴大企業海外參展補助、擬訂勞工協助方案、成立專案小組、呼籲中央一年內勿抽銀根、立院盡快通過880億元預算。

盧秀燕指出，市府過去就有補助企業海外參展，這次是提高金額，以前也有補助勞工放無薪假等狀況的經驗，這些部分都沒有問題；繳稅部分，開放企業延期或分期繳納地價稅、房屋稅等地方稅也可行，不過目前尚未到繳稅時期，若繳稅時衝擊仍未緩解，會實施遞延繳納。

國民黨籍議員劉士州表示，中央已拋出880億元補助預算，台中市府自己有多少財源可用，有沒有算過須要準備多少錢？民進黨籍議員黃守達指出，目前市府提出方案都沒有具體數字，建議可以動支產發基金29億7000餘萬元，進一步規畫如何使用。